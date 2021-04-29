【上市改革】港交所：改革三年１４６家新經濟股來港籌６８２２億

《經濟通通訊社２９日專訊》港交所（００３８８）３年前改革上市制度，容許未有收入的

生物科技公司、同股不同權的新經濟公司及合資格的海外上市公司來港第二上市。自新規推出以

來，截至今年３月底，共有１４６家新經濟公司於香港上市，總融資額達６８２２億港元，佔香

港新股融資額的６１％。其中，有３１家為未有收入的生物科技公司，總融資額達８２１億港元

；另有１３家是來港作第二上市的中概股，總融資額達２８５８億港元。



＊首季新經濟股上市融資１２９２億，佔新股融資額９５％＊



去年上市的１５４隻新股中，有５１隻為新經濟公司，融資額達２５７４億港元，佔香港市

場新股融資額的６４％，較２０１８年和２０１９年的４９％明顯上升。而今年首季共有１８家

新經濟公司上市，融資額１２９２億港元，佔香港市場新股融資額的９５％。

於３月底止，三年來上市的新經濟公司總市值為１４﹒４萬億港元，佔香港市場總市值的

２７％，對股票市場成交金額的貢獻亦由２０１８年的僅１％，增長至去年的２１％。



＊本港成為全球第二大生物科技融資中心，續提升競爭力＊



另外，上市改革三年來共有６３家醫療健康及生物科技公司於港交所上市，融資額超過

１９６９億港元。而截至今年４月１２日為止，共有２３家醫療健康及生物科技公司提交新股上

市申請，當中有１２家為未有收入的生物科技公司。由２０１７年至２０２０年，醫療健康行業

新股家數、融資額及總市值的複合年增長率分別為４９％、１３５％及６１％。

港交所代理集團行政總裁戴志堅表示，過去三年上市改革讓香港資本市場煥然一新。香港交

易所已成為國際領先的新經濟公司融資市場和全球第二大生物科技融資中心。港交所會繼續提升

香港市場的吸引力與競爭力，進一步鞏固其國際金融中心的地位。（ｙｗ）

