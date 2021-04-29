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29/04/2021 17:33

【企業盈警】謝瑞麟料今財年應佔綜合淨虧損將收窄至不少於四千萬

　　《經濟通通訊社２９日專訊》謝瑞麟（００４１７）公布，預計截至今年３月底止全年，將
錄得公司擁有人應佔綜合淨虧損不少於約４０００萬元，去年同期錄擁有人應佔綜合淨虧損約
９０００萬元。
　　公司指，集團在國內的銷售自去年５月起逐漸回穩至疫情前水平，而香港的銷售跌幅亦從去
年９月起開始收窄，但各項折扣促銷活動降低集團的利潤率，減慢復甦速度。同時，各種自
２０１９年８月起為減少開支而實行的成本節省措施、簡化組織結構後全年員工成本的縮減和政
府的補貼亦為減低虧損作出貢獻。（ｙｗ）

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