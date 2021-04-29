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29/04/2021 15:06

【新冠肺炎】本港今日新增１５宗確診，全部為輸入個案

　　《經濟通通訊社２９日專訊》衞生防護中心公布，本港新增１５宗新型冠狀病毒確診個案，
全部為輸入個案，當中１３名患者由尼泊爾來港，另外兩人分別由印尼和印度入境。
　　今日未有錄得本地感染個案，屬連續第５日未再錄得不明源頭個案。衞生防護中心及醫管局
今日不設疫情記者會。（ｈｙ）

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