【新冠肺炎】本港今日新增１５宗確診，全部為輸入個案

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生防護中心公布，本港新增１５宗新型冠狀病毒確診個案，

全部為輸入個案，當中１３名患者由尼泊爾來港，另外兩人分別由印尼和印度入境。

今日未有錄得本地感染個案，屬連續第５日未再錄得不明源頭個案。衞生防護中心及醫管局

今日不設疫情記者會。（ｈｙ）

