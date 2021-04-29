《經濟通通訊社２９日專訊》衞生防護中心公布，本港新增１５宗新型冠狀病毒確診個案，
全部為輸入個案，當中１３名患者由尼泊爾來港，另外兩人分別由印尼和印度入境。
今日未有錄得本地感染個案，屬連續第５日未再錄得不明源頭個案。衞生防護中心及醫管局
今日不設疫情記者會。（ｈｙ）
29/04/2021 15:06
【新冠肺炎】本港今日新增１５宗確診，全部為輸入個案
《經濟通通訊社２９日專訊》衞生防護中心公布，本港新增１５宗新型冠狀病毒確診個案，
全部為輸入個案，當中１３名患者由尼泊爾來港，另外兩人分別由印尼和印度入境。
今日未有錄得本地感染個案，屬連續第５日未再錄得不明源頭個案。衞生防護中心及醫管局
今日不設疫情記者會。（ｈｙ）
|FOCUS29/04/2021
【FOCUS】聯儲續「hea做」 鮑叔有金句
|中國故事29/04/2021
《京城近觀》環京樓巿至暗時刻
|開市Good Morning29/04/2021
林家亨：美團未來絕對能重返390元水平
|財經熱話28/04/2021
【匯控績後】匯控季績遠勝預期 大行指信貸質素有驚喜 高盛看57元
|中國故事28/04/2021
《神州經脈》外電料中國人口跌破14億 滬指收升茅台績後走弱
|FOCUS28/04/2021
【FOCUS】美國人口增速歷史次低 東西同演沿海遷內陸潮?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰