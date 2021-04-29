《真知灼見－溫灼培》拜登增資本利得稅如何衝擊金融市場

《真知灼見》聯儲局於今晨（２９日）議息會後如預期維持所有貨幣政策不變。在其聲明中

，聯儲局主席鮑威爾沒有絲毫改變維持寬鬆貨幣政策的意向。從他的言論中有三點值得關注。首

先，鮑威爾仍然擔心就業市場狀況，謂現時相對２０２０年２月疫情未爆發前，美國仍失去８５

０萬份工作。其次，他雖承認經濟見改善，但謂最大風險仍要視乎疫情變化，擔心疫苗的有效性

及疫情會否再次變得嚴峻。最後，他雖然得承認通脹重現，但就強調這只會是短暫因素。



＊鮑威爾言論三大要點＊



從上述鮑威爾的言語中，可想象除非美國就業市場見改善，尤其這失去的８５０萬份工作可

得以彌補，及能確認疫情得以全面受控，聯儲局是不會輕率收緊其貨幣政策。而這不是一個時間

上的問題，而是上述兩個聯儲局最擔心的問題何時能得以消除的問題。

正因美國３月份年通脹率已是高企２﹒６％，及用以２８種主要商品衡量的ＣＲＢ商品指數

已攀至五年半高位，當美國通脹正浮現而聯儲局仍不願收緊貨幣政策，使投資者離棄美元。當中

又以加元升勢最凌厲，主要是上周加央行已宣布收縮買債規模。這與聯儲局的貨幣政策明顯是南

轅北轍。



＊美家庭計劃方案公布＊



今晨另一重點是美國總統拜登公布的「美國家庭計劃」方案。這計劃將分１０年推行，總體

涉及金額達至１﹒８萬億美元。當中１萬億是用作擴大美國教育及幼兒福利。另外的８０００億

美元則主要為中低收入的美國人士降低稅收。至於方案的支付，則以增加收入超過１００萬美元

美國人士的資本利得稅（Ｃａｐｉｔａｌ Ｇａｉｎｓ Ｔａｘ）。這稅率將會由現時２０％增

加至３９﹒６％。另外，亦會把美國最高收入的１％人士的個人入息稅率重新調升回２０１７年

稅改之前的３９﹒６％水平。明顯，為改善美國的貧富懸殊及社會撕裂狀況，拜登不斷在劫富濟

貧。當然，上述方案仍有待美國國會通過。但如真的通過，可想象可視為不利於美國國內的投資

市場。因為當利得稅大幅增至近四成，這定當打擊投資者的投資意欲。

當然現階段難於衡量上述方案對美國投資市場帶來的衝擊有多大。因為首先我們未知美國國

會會否全數通過有關方案，而就算通過，根據上述方案是分１０年推行，未知會否立即把資本利

得稅增加一倍，還是分１０年逐步增加。這一切均有待我們日後觀察。但因應聯儲局在可見將來

也不收緊貨幣政策，料有利環球股市及外幣走勢。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

