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即市新聞

30/04/2021 10:51

《缸邊麗評－熊麗萍》內地網絡平台巨企被約談，應否趁低買入？

　　《缸邊麗評》內地網絡平台巨企被約談，罰款的消息此起彼落，昨天（２９日）更清楚列出
１３家約談的企業名單，而當中出現了四大金融監管機構名字，與近日經常出現的市監局、網信
辦等明顯有分別，但亦顯示今次約談是與互聯網金融業監管相關，而各企業旗下的保險、借貸料
納入與傳統金融機構監管藍本。
　
　　被約淡的１３家網絡平台包括騰訊（００７００）、百度（０９８８８）旗下度小滿金融、
京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、３６０數科、新浪金融、蘇寧
金融、國美金融及攜程金融的實益控制人或代表，提出七大整改要求，雖然今次是「約談」，但
從內容看根本是要求企業重新整理及落實相關指引，這與對阿里巴巴（０９９８８）旗下及互聯
網金融業務的整改是同出一轍，問題是各自企業本身所涉及金融業務的比重及廣泛性而已。
　
　　七大要求的首要方向是各項金融業務要有對應的牌照，而銀監、保監、人行的出現也反映了
相關金融業所涉及的業務範圍，這些企業在互聯網存貸款、保險、資產證券化等，過往在互聯網
平台變相無牌經營將成為歷史，但問題是這些企業要取得相關牌照，在資本方面首要達到要求，
業務規模也難以過往的規模，部分甚至要作取捨，被迫放棄部分業務或退出市場。這對傳統的保
險公司、銀行亦較公平，未來互聯網金融企業不能以較少資本及監管經營相關業務。
　
　　今次約談對互聯網平台企業股價即時受影響，但這個短暫反應後，部分投資者又會趁低買入
，博政治「明朗化」，筆者認為每次政策、罰款的消息確可減少一個不明朗因素，但並不是事件
的全部，未來在稅務、數據互享料仍有新規，短線只能對這類股份博反彈，中長線仍有投資價值
，但要有耐性。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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