《投資心得－潘鐵珊》國內經濟結構調整，天工國際發展機遇大

《投資心得》天工國際（００８２６）主要有高速鋼、高速鋼切削工具、模具鋼、鈦合金等

業務，以模具鋼作為主打產品。截至去年１２月３１日止的全年收入１﹒８億元（人民幣．下同

），同比下降５３﹒２％；而集團應佔溢利錄得可觀增長達１２１１﹒９萬元，同比跌７７﹒３

％。疫情令復工延遲，亦對全球的鈦金屬需求均有影響，但情況已有好轉，隨著國內經濟結構調

整及產能轉型升級，相信在多個場景上如信息技術、高端裝備、新能源、新材料等仍會有較大的

發展機遇。



＊重點拓展高端新材料市場＊



集團近年專注發展中高端產品，而海外的中高端需求一直也有不俗表現。海外市場的營業收

入同比增長１８﹒２％。隨了由於集團更積極開發海外市場外，亦由於疫情關係令其他海外國家

延遲復產，影響國內客戶對進口模具鋼的需求，而集團藉此契機能接觸到不同行業的新國內客戶

，獲得更多訂單。

集團更重點鋪墊拓展高端新材料市場，進軍粉末冶金項目。國內首條工模具鋼粉末冶金生產

線已於今年投產，涉及年產粉末冶金產能達２０００噸，相信能有效滿足汽車、航空航天領域及

３Ｄ打印等的尖端製造業市場需求，進一步推高集團盈利。集團在開發新市場方面不遺餘力，包

括投資１﹒５億元於泰國啟動海外工具生產線規劃建設，設立了首個海外高度自動化切削工具工

廠外，同時亦配合國家政策開拓「一帶一路」的相關市場。可考慮於４﹒５０港元吸納，中線目

標價５﹒５０港元，跌穿３﹒９０港元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

