《財金樂道－陳樂怡》留意５月效應，靜待調整買貨

《財金樂道》國內五一假期將至，Ａ股將於５月３至５日休市，港股通南向交易將在４月

２９日至５月５日暫停。而企業配股集資活動增加，吸走部分市場流動性。投資者觀望企業業績

，整體大市上升動力不足，阻力位維持在５０天線（２９１５５點）。而即將踏入５月，過往十

年港股合共錄得８次跌市，５月效應值得留意。大市暫未見突破因素，投資者宜靜待調整機會買

貨。

環球新冠疫情惡化，其中，印度疫情失控，周一（２６日）單日確診人數衝破３５萬。事實

上，在新冠肺炎爆發之前，全球有６０％的疫苗由印度生產。然而，印度目前疫情嚴峻，印度政

府限制疫苗出口的壓力甚大。此將影響對環球其他國家的疫苗供應。因此，目前除英美等接種率

較高的國家外，不少其他國家，包括歐洲和日本，接種率和疫情控制並不理想，或令全球經濟復

甦情況更加不平衡。



＊科技股業績影響板塊去向＊



儘管全球復甦步伐仍波動；但是美國的疫苗接種率很高，加上拜登大規模刺激經濟，美國通

脹壓力增強。美國國債息率進一步的下行空間有限。另外，企業業績方面，標普５００指數中有

２５％的企業已經公布２０２１年第一季度的季度業績。其中，８４％的企業公布的實際每股收

益超出預期。

然而，優良的企業業績未能給美股帶來太多刺激，主要指數表現一般，或與估值溢價高企所

致。展望未來，多家美國大型科技股本周公布季度業績，業績好壞及績後反應料會影響科技板塊

去向。

美國現行的資本增值稅，基礎稅率為２０％。彭博早前引述消息指出，總統拜登計劃調高年

收入超過１００萬美元的美國人資本增值稅至３９﹒６％，加上現時徵收的３﹒８％投資收入附

加稅，意味著聯邦資本利得稅稅率共高達４３﹒４％。

如果拜登調高資本增值稅提案最終落實，不僅會明顯降低美股對這些富裕投資者的吸引力，

而且，這些投資者可能會在加稅實施之前，減持部分美股，避免繳納較高的稅款。投資者應注意

加稅計劃的進展。

環球疫情再度加劇，市場對於美聯儲收緊貨幣政策的憂慮減輕，美債息率及美匯回落，支持

金價近期升勢。加上，市傳加密貨幣的監管將會被收緊，比特幣近兩周大幅回落，間接支持金價

表現。美國聯儲局今早一如預期維持利率與購債速度不變，並明確表示無意改變寬鬆立場，金價

短期阻力維持在１８００美元。



＊半導體漲價潮推高利潤率＊



中國３月半導體進口額創紀錄以來新高，媒體報道指業界出現不問價搶貨現象。事實上，芯

片荒已經蔓延至各行各業，包括汽車、消費電子等，製造商產能亦因此受限，停產消息不絕。預

計半導體漲價潮將會延續，進一步推升產業鏈的利潤率。而國際領先半導體產業鏈台積電、

ＡＳＭＬ首季業績亮麗，均優於預期。本港上市的芯片龍頭中芯（００９８１）、華虹

（０１３４７）表現具憧憬空間。投資者另可部署績優的ＡＳＭ太平洋（００５２２）。

環球疫情再度升溫，帶動資金流入醫療板塊。其中，股價表現凌厲的藥明生物（０２２６９

）主要股東再次趁高減持，然而醫藥研發外包服務行業高速增長，而藥明龍頭地位穩固，具備優

秀的盈利往績，建議趁調整作中線部署。信達生物（０１８０１）在腫瘤免疫治療領域的產品管

線豐富，與禮來的合作亦有助開拓海外市場，盈利前景可期。

此外，Ｂ股近期表現強勁，進取投資者可考慮榮昌生物（０９９９５）及心通醫療

（０２１６０），前者繼核心產品泰它西普３月在中國推出後，而另一款胃癌新藥亦預期快將獲

批。後者核心產品首代ＶｉｔａＦｌｏｗ產品定價及臨床試驗效果具優勢，長遠料可提升市埸滲

透率。《凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡》



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