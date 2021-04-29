《思前想後－郭思治》短期能否進一步創高，視乎資金入市態度

《思前想後》大市已接近４月份之尾聲，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態雖仍暫屬先

低而後高，但由於市況實在淡靜，故在濃厚的觀望氣氛主導下，月內之波幅相當狹窄，直至執筆

一刻止計，本月恆指暫仍由１２日之低位２８２７４點升至１９日之高位２９３１９點，即月內

之波幅暫衹得１０４５點，且本月之高低位是同時出現於６個交易日之內，從經驗看，此情況確

頗為少見，惟在如此淡靜之市況下，確實又無太多上望憧憬，值得留意的是，５０天線現正位於

２９１５５點，而１００天線則位於２８４５５點左近，以恆指目前正整固於２８８００點至

２９０００點計，暫確未有方向感，從技術上看，恆指如能突破５０天線，形態上當具進一步尋

高位機會，但其時如動力不配，則大市之升勢亦會漸受規限，反之，一旦恆指跌穿１００天線的

話，則可能表示整個自３月２５日低位２７５０５點開始之反彈，該已止步於４月１９日之高位

２９３１９點。



＊匯控可中線持有＊



一眾新經濟股表現尚算平穩，騰訊（００７００）宣布配股後，股價走勢雖未見突出，但至

少能持續穩定反覆拉鋸於６００至６４０之間，至於美團點評（０３６９０）之表現反較理想，

至少股價在宣布配股後能出現小升浪，股價自２７４﹒２０元升至３２１﹒６０元，即自低位已

回升４７﹒４０元或１７﹒２０％，此升幅雖不算太多，但對一眾短炒的投資者而言，相信已可

滿足短炒的回報，其他如阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）等則持續處整固待變之

中，阿里巴巴則正等待螞蟻集團會否再次重啟上市，至於京東則視乎分拆京東物流之進度如何，

但不論如何，兩者均具中線看好之條件，但短期則欠炒作的借口。

匯控（００００５）首季列帳基準除稅前利潤按年增長７９％至５７﹒７９億美元，遠超預

期，集團表示不擬派發季度股息，但將於８月公布中期業績日考慮是否派中期息，受公布所刺激

，匯控股價微升至４６元，從走勢上看，匯控股價目前正處整固待變之中，中期首個上望目標該

為４９﹒５０元，對一眾持有匯控的投資者而言，最差時刻既已過，就中線持有吧。



＊大市動力不足，未能再進一步推升＊



大市未能再進一步推升，動力不足乃主要原因，惟不妨從中期之市勢看，首先，恆指自２月

１８日高位３１１８３點開始之中期調整，技術上該已止步於３月２５日之低位２７５０５點，

即大市共回調３６７８點，而自３月２５日低位２７５０５點開始之反彈，暫見頂於４月１９日

之高位２９３１９點，即大市已反彈１８４１點，相對３６７８點之中期跌幅計，即大市已反彈

跌幅之４９﹒３０％，論幅度，或已可滿足一反彈之所需，故短期後市能否再進一步尋月內新高

，實需視乎資金入市態度而定。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

