《經濟通通訊社２９日專訊》深圳市規劃和自然資源局近日公布多則土地調整公告，累計將
１３幅商服或產業用地，變更為居住用地和教育等公配用地，主要集中在龍崗區和坪山區。
深圳近年希望透過增加土地供應解決當地高樓價難題。根據《深圳市２０２１年度建設用地
供應計劃》，２０２１年深圳計劃供應建設用地總量１１３０公頃，其中居住用地３６３﹒３公
頃佔計劃供應總量的３２﹒１％，較２０２０年、２０１９年居住用地計劃供應量分別提高
２４％、１４２％，這已是深圳連續兩年大幅增加居住用地供應。（ａｃ）
29/04/2021 08:55
【大灣區】深圳將１３幅商服或產業用地改作為居住用地
《經濟通通訊社２９日專訊》深圳市規劃和自然資源局近日公布多則土地調整公告，累計將
１３幅商服或產業用地，變更為居住用地和教育等公配用地，主要集中在龍崗區和坪山區。
深圳近年希望透過增加土地供應解決當地高樓價難題。根據《深圳市２０２１年度建設用地
供應計劃》，２０２１年深圳計劃供應建設用地總量１１３０公頃，其中居住用地３６３﹒３公
頃佔計劃供應總量的３２﹒１％，較２０２０年、２０１９年居住用地計劃供應量分別提高
２４％、１４２％，這已是深圳連續兩年大幅增加居住用地供應。（ａｃ）
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