《輪證高清－孫明哲》個股產品市場需求增，發行不同產品滿足需求

《輪證高清》本欄在月初總結第一季窩輪市場的時候有提到，個股產品的市場需求明顯增多

，不論是需求以及新上市產品數字，增幅都明顯高於指數產品，而且在個股產品上，需求亦不再

是只集中於個別焦點股份，反而是分散到不同版塊，除了科技股熱炒之外，醫藥股、汽車股等等

都是市場焦點，再加上大型新股以及回流的中概股相關窩輪亦有資金追捧，造就窩輪市場的需求

分散，投資者產品選擇亦變得更多。

有見及此，高盛認股證牛熊證為了滿足市場的需要，亦積極發行不同相關資產的產品，擴闊

產品群，近日就有中概股百度（０９８８８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）、貴金屬相關的江西銅

（００３５８）、紫金（０２８９９）、內需股安踏（０２０２０）、農夫山泉（０９６３３）

等等相關產品上市。投資者在選擇這些相關資產的產品時，要注意產品選擇未必跟傳統焦點股一

樣多，而且行使價可能會較分散，部分產品屬深入價內或價外，未必適合現時市況，因此在選擇

產品時更加要注意產品條款，避免太價外、短期證，宜利用選輪三步曲，從條款出發，留意貼價

至輕微價外、中長年期、低街貨產品以控制風險，並且要留意發行商開價情況，避免買賣差價太

闊、開價不積極的產品，或可留意以下最近新上市、條款合適的高盛認股證。



相關資產 認股證編號 行使價 到期日

（元）

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百度（０９８８８） ２２３２３ ２３９﹒０８ ２１年９月

嗶哩（０９６２６） ２３２５６ ９３３﹒５０ ２１年９月

江銅（００３５８） ２２３１６ ２０﹒３３ ２１年９月

紫金（０２８９９） ２２７３４ １３﹒２０ ２２年１月

安踏（０２０２０） ２１６０６ １７０﹒９８ ２１年７月

農泉（０９６３３） ２３００６ ５０﹒９３ ２２年２月

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《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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