《陶冬天下－陶冬》濃縮而至的２００８年周期，再度上演

《陶冬天下》在四月的美聯儲公開市場委員會會議後，會議聲明描繪了更樂觀的經濟復甦前

景，但是政策立場卻沒有改變。聯儲試圖用無言帶出自己的政策思路。

四月的ＦＯＭＣ會議聲明中，貨幣政策部分幾乎與三月份聲明完全吻合，決策者決定維持法

定和超額準備金率在０﹒１％，維持聯邦基金利率在０－０﹒２５％區間，維持每月購買８００

億美元國債和４００億ＭＢＳ額度等。在操作層面上，美國貨幣政策以不變應萬變。



在對經濟前景的預判上，聯儲的語言變得更樂觀，調低了對疫情風險的警告。病毒對經濟的

影響從「相當的風險」變成「風險」，去掉主觀的形容詞，去掉的是政策制定者心中的擔憂。然

而，ＦＯＭＣ旗幟鮮明地拒絕了將政策與疫情進展掛勾的建議，指出政策的雙目標是就業與通脹

，強調希望見到完全就業。盡管美國就業市場已經出現大幅改善，距離疫情前的水平還差著

８５０萬份職位要填補。將就業完全恢復作為目標，事實上為改變貨幣政策設置了頗高的門檻。

在市場關注的通貨膨脹問題上，聯儲認同通貨膨脹上升的趨勢，暗示三月ＰＣＥ可能已經超

過政策目標的２％，但是堅持帶動此數據的主要是過渡性因素，之後會逐步回落。ＦＯＭＣ再次

指向平均通脹目標，言外之意是不會因為暫時性的通脹數據回升而倉促調整貨幣政策。



筆者對此次會議的描述為，漸明朗的經濟前景和堅定不變的政策心態。在相當一段時間，美

國的貨幣政策會維持在極度寬鬆狀態。



美國經濟的確正在出現非常強勁的反彈，消費增長今年達到２０％也不出奇。但是這是由極

度低迷的基數效應所造成，由政府直升機撒支票所造成。經濟本身的內在修復需要時間，越接近

疫情前水平，就業恢復難度越大。聯儲和拜登政府均接受了上次金融危機後政策回籠過早的教訓

，盡量拖延貨幣政策正常化開啟的時間。

更重要的是，拜登政府正準備實施美國歷史上前所未見的經濟刺激措施，這既是對疫情的應

對，對經濟復甦的支持，也是糾正貧富懸殊現象之嘗試，也是改善基礎設施之必須。如此龐大的

財政缺口，必須要依靠貨幣政策的背書，否則政府債務的利息就可以導致財政坍塌。筆者相信，

聯儲在未來十年甚至更久都無法將政策利率回歸到正常水平。

當然，這不意味著聯儲不需要應對通貨膨脹作一些姿態。美國的通貨膨脹趨勢，比聯儲描述

的更嚴重一些。首先，消費復甦勢頭會極其凶猛，並帶動新的低端就業。其次，資產價格上漲很

快，鮑威爾本人也提及「泡沫」二字。所以貨幣決策層遲早會對此作出反應的，這個時間點大約

在今年下半年。



筆者預料到時候聯儲會用四招，講而不動、先抽流動性後加息、盡量拖長政策收縮周期、絕

不大幅快速加息。其核心邏輯是盡量減少貨幣環境正常化可能對財政帶來的衝擊。盡量口頭干預

，多在回收流動性上做文章，不得不加息的時候「槍口抬高一寸」。

在聯儲修改政策時間表上，筆者預估九月前後開始談論回收流動性，２０２２年中開始減少

資產購買規模，２０２３年則有兩次加息的機會。



因為政治壓力，聯儲怎麼也要有一點動作。因為要為下一次危機處理儲備彈藥，聯儲也需要

適當調整政策，但是其內心並不希望作大動作。稍微微調一下政策，意思意思，就有交代了。由

於本次經濟下行周期受到政策的強力干擾，工資、租金等並沒有實現市場出清，下一個下行周期

也就不需要等太久。

這樣的聯儲政策對資產價格、美元匯率有什麼影響？讀者諸君不妨參考一下上次的ＱＥ，目

前我們大概對應２０１１年的經濟環境。由於政府的積極干預，上個周期的發展這次會在時間上

濃縮而至。《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）

