《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒２％。
公開市場今有１００億元逆回購到期，即今日連續四天零投放零回籠。人行已連續４４天開
展１００億元的逆回購，且是第１１３日開展逆回購。（ａｃ）
29/04/2021 09:21
【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，連續四天零投放零回籠
《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒２％。
公開市場今有１００億元逆回購到期，即今日連續四天零投放零回籠。人行已連續４４天開
展１００億元的逆回購，且是第１１３日開展逆回購。（ａｃ）
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