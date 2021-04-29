【大國博弈】李克強促德聚焦合作，默克爾籲華司法部長啟人權對話

《經濟通通訊社２９日專訊》中國總理李克強與德國總理默克爾，周三（２８日）以視像形

式舉行第６輪中德政府磋商，李克強希望雙方排除不必要的干擾，確保兩國關係長期健康穩定發

展，默克爾則在會上批評中國人權問題。

李克強強調，中德在一些問題有不同看法，是客觀事實，但只要雙方尊重彼此核心利益和重

大關切，在平等相待、互不干涉內政的基礎上進行溝通交流，便能增信釋疑、縮小分歧、聚焦合

作，李克強又說，中德應當為開放、互利、共贏合作作出表率。

德國總理府會後發聲明指，默克爾在會上批評中國人權紀錄，特別是香港問題，期望雙方能

召開由兩國司法部長開展的人權對話。中德人權對話機制在１９９９年發起，而在去年９月舉行

的人權對話中，雙方曾討論新疆及香港問題，但德方指中國不願意討論具體案件。

至於防治疫情方面，李克強指，希望兩國在嚴格防疫的前提下為人員往來進一步提供便利，

默克爾則表示兩國應該公開透明地談論疫苗生產，推進疫苗互認。

中德政府磋商機制在２０１０年７月建立，磋商每兩年進行一次，今次是默克爾最後一次主

持磋商會，因她不再尋求連任。默克爾政府一直採取溫和的對華政策，德國外交部長馬斯上周曾

表示，與中國脫勾是錯誤做法，歐盟仍有必要與中國接觸。（ｅｙ）

