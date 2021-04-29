《經濟通通訊社２９日專訊》自新型冠狀病毒全球大流行後，中國一直採取嚴格的入境政策
，若有國際定期客運航班發現５例確診旅客，該航線須暫停運行２周，不過有關措施將於下月起
獲得放寬。
民航局昨日（２８日）發布熔斷措施調整通知，航空公司單一入境航班確診旅客人數達到５
例，除了採取航班熔斷措施外，另可選擇第二個方案，即控制客座率運行措施，航空公司可繼續
經營該航班，但未來四星期內客座率不得高於四成，同時獎勵航班會被取消。民航局表示，新舉
措旨在方便航空公司組織運力，亦可方便旅客安排出行。（ｅｙ）
29/04/2021 10:35
【新冠肺炎】中國放寬國際航班監管，限四成客座率可免被熔斷
《經濟通通訊社２９日專訊》自新型冠狀病毒全球大流行後，中國一直採取嚴格的入境政策
，若有國際定期客運航班發現５例確診旅客，該航線須暫停運行２周，不過有關措施將於下月起
獲得放寬。
民航局昨日（２８日）發布熔斷措施調整通知，航空公司單一入境航班確診旅客人數達到５
例，除了採取航班熔斷措施外，另可選擇第二個方案，即控制客座率運行措施，航空公司可繼續
經營該航班，但未來四星期內客座率不得高於四成，同時獎勵航班會被取消。民航局表示，新舉
措旨在方便航空公司組織運力，亦可方便旅客安排出行。（ｅｙ）
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