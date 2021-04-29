【債務風險】穆迪下調中國華融評級至Ｂａａ１，華融國際風險更高

《經濟通通訊社２９日專訊》穆迪今日發布報告稱，將中國華融（０２７９９）的長期本幣

╱外幣發行人評級從Ａ３下調至Ｂａａ１，且評級仍處於下調的觀察名單中。報告指出，此次評

級行動反映了市場震盪和不確定性的增加導致公司資金來源趨弱；最近金融市場反應表明投資者

對於華融的信心已經削弱，這可能阻礙公司對未來幾個月到期債券的再融資。尤其是華融主要的

海外投融資平台華融國際面臨著更高的再融資風險，因為其高度依賴於境外發債來支持流動性欠

佳的資產組合。

穆迪認為，２０１８年以來，華融已經放緩了資產增速，並將重心回歸不良資產管理核心主

業，但公司仍面臨其歷史遺留資產帶來的重大信用和市場風險。若這些歷史遺留資產出現意外損

失，華融疲弱的資本狀況和盈利能力將會進一步下降。在政府支持方面，相關交易對華融及其境

外子公司獲得政府支持水平的影響尚不明確。如果不能保證政府會及時向華融及其境內外子公司

提供支持，穆迪可能會調整政府支持假設，從而對華融及其境外融資工具的評級造成負面影響。

穆迪本次亦將華融境外融資工具的長期有支持高級無抵押債務評級從Ｂａａ１下調至

Ｂａａ２，將其長期有支持高級無抵押中期票據計劃評級從（Ｐ）Ｂａａ１下調至（Ｐ）

Ｂａａ２。這些評級也繼續處於下調的觀察名單。

另一評級機構惠譽周一（２６日）將中國華融長期發行人違約評級由「Ａ」下調三級至 「

ＢＢＢ」後，再於周二（２７日）將華融金融租賃的評級從「Ａ－」降級至「ＢＢＢ－」，並將

其１０億美元的中期票據和無抵押票據從「Ａ－」降級至「ＢＢＢ－」，另外還將華融實業的評

級由「ＢＢＢ＋」降至「ＢＢ」，即惠譽在２４小時內三度調降華融系公司評級。（ｗｌ）

