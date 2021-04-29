【ＦＯＣＵＳ】聯儲續「ｈｅａ做」，鮑叔有金句

【ＦＯＣＵＳ】儘管ｅｖｅｒｙｏｎｅ ｋｎｏｗｓ ｗｈａｔ ｔｈｅ ＦＥＤ

ｗｉｌｌ ｓａｙ，但繼去年６月「連『考慮加息』的可能都沒有考慮」後，聯儲主席鮑叔

（Ｊａｙ Ｐｏｗｅｌｌ）周三（２８日）借最新議息再爆金句，「通脹是暫時的，但不知道升

勢會持續多久」。

全球央行大哥繼續「ｈｅａ做」，加上總統拜登借國會聯席會議演說擺出總計高達６萬億美

元的新支出大計，隔夜觸及兩個月低位的美元周四（２９日）一度失守９０﹒５。



＊通脹屬暫時，惟不知持續多久＊



維持零息、放水照舊，聯儲今晨公布４月議息聲明，有關貨幣政策的兩大段表述一如預期隻

字未改。鑒於美債十年期盈虧平衡點早前觸及８年最高水平，且多個指標顯示美國經濟強勁復甦

，市場原預期鮑叔會就「Ｔａｐｅｒｉｎｇ（縮減買債）」有所暗示，惟一鴿到底

（一Ｈｅａ到底？）的鮑叔就斷言，縮表時機未到（ｉｔ ｉｓ ｎｏｔ ｔｉｍｅ

ｙｅｔ）。

值得留意的是，今次聲明為自去年４月會議以來，首次不再以「相當大

（ｃｏｎｓｉｄｅｒａｂｌｅ）」字眼來描述肺疫大流行對經濟前景構成的風險，而改用「風險

猶在」。

若論整份議息聲明及記者會最大的關鍵字，恐非「ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ（暫時性）」莫屬

。鮑叔強調，通脹短期內會上升的兩大原因，一是基數效應、二是供應瓶頸；他認為，基數效應

將在數個月消失，但就「不知道」供應瓶頸會持續多久。



＊拜登擺６萬億美元新支出大計＊



通脹是否只是「ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ」？看看過去兩年價格翻了逾兩倍的木材、逾倍的鈀

金、近倍的玉米、大豆、白銀，逾五成的咖啡、銅……聯儲似對消費品通脹「眼盲」之餘，對火

箭式上衝的資產價格同樣淡定。

儘管比特幣、狗狗幣過去兩年分別漲了逾９００％、１２０００％，標普５００公司手中的

現金達至約２﹒７萬億美元歷史新高，鮑叔仍辯稱，「我不會說（部分領域的泡沫）跟貨幣政策

毫不相關，但這與疫苗接種和經濟重啟有很大關係。」

何解背負「Ｈｅａ做」「放任泡沫」等罵名，聯儲仍然連「擺姿態」都欠奉？玄機或跟拜登

今早首次亮相國會兩院演說，擺出總計高達６萬億美元的新支出大計亟需貨幣政策背書，以及「

高通脹」有利稀釋花旗國現時背負的天量債務有關。

讓通脹飛疊加零息、放水有何後果？加元兌美元較早時觸及逾三年高位，而歐元兌美元亦升

穿關鍵阻力位，或有啟示。

