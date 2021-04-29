《師傅教路－黃瑋傑》網龍「５Ｇ＋智慧教育」戰略合作拓全國市場

《師傅教路》網龍（００７７７）宣布與中國聯通福建分公司共同發布新基建「５Ｇ＋智慧

教育」應用示範項目，目標基於５Ｇ、ＶＲ、ＡＲ、超高清視頻等技術，共同打造適應５Ｇ＋智

慧教育多場景業務類型的「百校千課萬人」應用案例。其實，早在２０２０年，網龍已携手福建

聯通向國家發改委、工信部聯合申報２０２０年新型基礎設施建設工程（寬帶網絡和５Ｇ領域）

５Ｇ＋智慧教育應用示範項目，並獲得正式批覆。該項目為國家級示範項目，並入選福州市首批

新基建重點項目清單。目前全國只有兩個教育企業獲批新基建「５Ｇ＋智慧教育」應用示範項目

，網龍為其中之一。項目計劃於２０２２年內在福建省完成１００所學校的５Ｇ智慧教育應用場

景建設，開展超過１０００堂５Ｇ智慧教育示範課或在線示範課程，覆蓋逾萬名師生，目標形成

全國示範效應，並計劃拓展全國市場。目前，網龍已與福州市多所中小學校及幼兒園簽署智慧校

園建設相關的戰略合作協議。



＊一站式混合學習解決方案擴大用戶覆蓋＊



憑藉一站式混合學習解決方案，網龍在中國市場不斷擴大用戶覆蓋和用戶參與度，其１０１

教育ＰＰＴ已成為中國最受歡迎的備授課軟性平台之一，２０２０年１２月平台教師的月活躍設

備超過１５０萬。集團於去年下半年開始試點直播課程服務，網教通通過ｔｏＧ推廣模式已進入

國內九個省份，其中湖北省、河南省和陝西省的教育主管部門已將網教通作為省級官方教育平台

。在海外市場，集團去年在埃及開展首個全國性項目，並將此模式擴展至愈來愈多國家，如加納

、泰國和馬來西亞。



＊建議買入價２１元，目標２３﹒５元＊



遊戲業務方面，集團的旗艦ＩＰ《魔域》活躍用戶數量繼續增加。集團擁有豐富的新遊戲產

品線，今年將推出多款新遊戲，包括兩款《魔域》ＩＰ遊戲，即《魔域手遊ＩＩ》和《魔域傳說

》，以及兩款Ｎｅｏｐｅｔｓ ＩＰ遊戲，即《Ｎｅｏｐｅｔｓ三消》和《Ｎｅｏｐｅｔｓ Ｉ

ｓｌａｎｄ Ｂｕｉｌｄｅｒｓ》。就新ＩＰ而言，集團與嗶哩嗶哩（０９６２６）合作的首個

二次元風格手遊《終焉誓約》計劃於今年第三季度推出。集團將持續推進ＩＰ價值最大化戰略，

推出一系列新遊戲產品，預計遊戲業務收入將持續增長。建議買入價２１元，目標２３﹒５元，

止蝕位１９﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

