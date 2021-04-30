《陸言堂－陳永陸》港股市底不錯，「五窮」機會不高

《陸言堂》港股周五（３０日）顯著下跌，不過半日成交只有６１５億，成交不多，反映出

沽壓不大，只是由於五一黃金周令「北水」要暫停至下星期四（６日），所以在欠缺支持下，恆

指出現回吐亦屬正常。



從技術分析，恆指主要在１００天平均線有支持，即２８５００點水平，同時阻力在５０天

平均線，即２９１００點附近，其實這個波幅，在整個４月份都沒有改變，只是昨日（２９日）

恆指一度突破此水平，令投資者有一定的憧憬，但由於昨日有期指結算因素，所以其實不應視為

一個指標。



不過，對指數影響較大的股份，如騰訊（００７００）、美團（０３６９０）等對負面消息

的抵抗力能似乎較之前為高，因為兩者在面對反壟斷法的陰霾，以及被股東減持或配股集資的影

響下，股價仍然可以有平穩的表現，這反映出兩者已找到底部，加上匯控（００００５）在首季

業績公布後，股價仍然有平穩的表現，這都反映出港股市底不錯，所以恆指５月份上試

３００００點的機會仍然存在，亦即是五窮的機會不高。



＊睿見下跌，反而造就吸納機會＊



個別板塊，可以留意一下教育股，其中睿見（０６０６８）公布至今年２月底止半年盈利

３﹒２５億元（人民幣．下同），上升２１﹒９％，每股盈利１５分，派中期股息每股６﹒７分

，期內收入１０﹒９１億元上升１７％，毛利５﹒０８億元增長１６﹒６％。業績表現不錯，但

股價昨日受壓，因為國家教育部明確表示，民辦義務教育學校同樣適用於免試就近入學、不能跨

區招生、不能對招收學生進行篩選。



不過，有關政策其實對集團影響不大，一方面，睿見教育旗下學校有自己的升學體系，以小

學升初中為例，預計內部直升申請高達９６％；另一方面，集團旗下學校的核心競爭力從來不是

以選拔生方式作為大前提，所以有關政策絕對是實現教育公平的重要舉措，同時亦不會對睿見產

生影響。



睿見教育至中期業績為止，在校學生人數７３９３１名，預計未來每年增長仍然可以達到

８０００至１００００人，而過往學生人數增長的年複合增長率約為２３％，同時由於現在睿見

旗下學校可容納學生數量約１７萬人，即現在仍然有約１０萬名學生的容納量，所以潛在的增長

人數，睿見絕對可以消化。



另外，集團至２月底止，現金、銀行結餘及已抵押銀行存款，雖然由去年８月底的

１１﹒２６億元，降至６﹒５６億元，但主要因為新項目投入的影響，不過整體上的財務水平仍

然十分健康，並不會影響集團的發展。



政策的擔憂令睿見的股價昨日顯著下跌，反而造就吸納的機會，投資可以現價買入。

《獨立股評人 陳永陸》

