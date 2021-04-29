《豪匯有期－陳健豪》美元兌日圓趁調整繼續吸納

《豪匯有期》經濟數據持續向好而通脹預期繼續升溫，美國１０年債券孳息率由１﹒７７％

調整至１﹒５５％稍為回穩並回升至１﹒６２１７％，美國１０年期通脹保值國債（ＴＩＰＳ）

通脹率升至２﹒４％，創最近八年新高。債息回升，連帶美元兌日圓亦有反應，一如我早前撰文

指美元兌日圓受債息及避險情緒左右，建議自１１１向下調整至１０６－１０７﹒５０區間重新

吸納，結果美元兌日圓一度跌穿１０７﹒５後見底回升，執筆時已反彈至接近１０９水平。日本

央行於議息會後，宣布維持利率及所有貨幣政策不變，並將１０年期國債孳息率維持於０％水平

，雖然跟其他央行一樣上調今明兩年經濟增長預測，但卻下調今年核心通脹，反映短期內央行仍

然對通脹比較悲觀，央行行長黑田東彥指日本經濟復甦的速度將會較中美為慢，美元兌日圓後市

仍將挑戰前高１１１、甚至２０２０年高位１１２水平，短線調整至１０８－１０８﹒４０可再

次吸納，跌穿１０７﹒８０止蝕。



隨著美國總統拜登在上任後的蜜月期內繼１﹒９萬億、２萬億基建方案以及即將推出不少於

１萬億的Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆａｍｉｌｉｅｓ Ｐｌａｎ（美國家庭計劃），市場憧憬美國在

今年第二季和第三季的增長將會跑贏世界其他地區。事實上近日美國公布的經濟數據普遍不俗，

例如３月ＰＰＩ錄得九年半以來最大按年升幅，３月ＣＰＩ和核心ＣＰＩ分別按年增長２﹒６％

和１﹒６％，當然一切都在預料中，反映低基數效應；新屋銷售單月份升超過１００萬間，乃

２００６年以來最強勁增長；而標準普爾Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ ２月份２０大城市房屋價

格指數錄得１５年來的最大漲幅，反映當地樓價未受債息上升帶動按揭利率影響；甚至４月消費

者信心指數天重返疫情爆發以來的最高水平。



目前困擾市場情緒的相信是疫情的變數，全球新冠疫情反覆，重災區印度累計確診人數達

１７００萬，緊隨美國的３２８０萬，市場預期印度之確診個案及死亡率有可能超過美國，而市

場關心的不是印度，反正「國家自掃門前雪」，但反而擔心疫情向外輸出，成為新的疫源，因為

各國備受政治壓力、各行各業受疫情困擾多時，難以再承受多一次封關了，另一方面即使想解封

亦未有膽量一刀切，由多國先以旅遊氣泡、找鄰近地區進行試點而逐步解封可見一斑，旅遊業復

甦仍有很遠的路途。市場憧憬隨著疫苗在今年下半年廣泛接種，經濟將會好轉，其中歐洲多國加

快疫苗接種進度，市場對歐美經濟差距有望收窄，而多國央行已上調未來增長預測，緊接而來自

然是市場擔心的退市風險，不過今年內退市、收水的機會仍然不高，因整個復甦過程仍然漫長。

《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

