【新冠肺炎】政府今日起有條件放寬食肆等處所營業限制

《經濟通通訊社２９日專訊》政府以疫苗氣泡為基礎，今日起有條件放寬食肆和酒吧、派對

房間等處所的營業限制至下月１２日，共為期１４天。商戶可在食環署網站，下載應用程式，掃

描驗證顧客的紙本或電子針卡的二維碼。

食環署指，若有人使用虛假資料，將負上刑責，巡查人員會發出告票。食衞局發言人表示，

憑借已增強的抗疫能力，加上疫苗接種計劃穩步推展，政府認為是適當時候就抗疫工作採取新路

向，以疫苗氣泡為基礎，放寬部分限制，回應各行各業及市民希望盡快恢復正常生活的訴求。

發言人續指，將視乎疫情發展，以及疫苗氣泡第一階段措施的落實情況，政府會在第二階段

，檢討及適當調節有關措施細節，並考慮進一步放寬食肆和其他處所的營運限制。



＊蔡堅：沒有統一的醫生紙格式，擔心日後或與病人有爭拗＊



醫學會會長蔡堅在電台節目表示，衞生防護中心上星期四更新指引，加入多個專科醫生學會

的意見，建議哪類病人不適宜打針，但沒有清楚界定何謂不穩定血壓、糖尿、慢性病等程度，亦

沒有提供醫生紙的格式，為業界製造一些困難。

蔡堅指，如果病人有慢性病，醫生須看病人的病歷和檢查，才能判斷情況是否控制得不好，

或者是否需要調節治療等，但指引沒有講清楚何謂控制不好、延後多長時間打針，而指引沒有提

供統一的醫生紙格式，日後可能與病人產生爭拗，已經去信食衞局局長陳肇始，要求提供進一步

細節。（ｓｌ）

