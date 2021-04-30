《窩輪匯智－劉嘉輝》５月業績期持續，跟進輪證策略部署

《窩輪匯智》上周提到炒業績的窩輪策略，本周公布業績的港交所（００３８８）及比亞迪

（０１２１１），雖然業績表現符合市場預期，但隨市況逆轉，兩者於業績後股價跟隨大市受壓

，以港交所為例，周五（３０日）失守１０天、２０天及５０天線。比亞迪則回試１６０元位置

。五一假期在即，整體市場氣氛轉淡，恆指周五最終收報２８７２４點，成交縮減至１﹒２６億

萬元。

眾多業績股當中，中石油（００８５７）成功交出亮麗成績，公司首季扭虧賺２７７﹒２１

億元人民幣，業績後股價表現強勢，逆市大升見一個月高位２﹒９２元。理論上，短時間內的單

邊走勢，十分適合認購證部署。短時間內增加窩輪由價外變為價內的機會，足以彌補時間值損耗

對輪價的影響，假如正股升破行使價，更有可能誘發輪價的爆發力，令升幅大大高於預期。

展望下月，輪到多隻大型科技股公布業績，當中包括中芯（００９８１）於５月１３日公布

、其後網易（０９９９９）及騰訊（００７００）分別於５月１８日及２０日，月底則有聯想

（００９９２）公布業績。

投資者欲以窩輪部署科技股的業績機會，須份外留意引伸波幅走勢，個別如網易及中芯這類

引伸波幅本身定價較高的個股，若遇上波幅回落時，對窩輪價格的影響亦相對會較大，輪價波動

性會較高，因此入場時注碼控制亦非常重要。至於針對如騰訊近日股價比較牛皮，不過流通量大

，對沖條件較佳的個股，引伸波幅定價亦相對較低。若認為股價再下跌幅度有限、繼續看好正股

走勢的話，或可持較中線觀點，留意年期較長及輕微價外之選作坐倉準備。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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