《缸邊隨筆－石鏡泉》美元的大挑戰

《缸邊隨筆》這兩天，大家都在談個毫無意義的美儲局議息會後公布，但就少留意俄歐的可

能衝突，如這衝突一啟，美元的環球支付交收系統ＳＷＩＦＴ，將受到大挑戰。美元是生是死，

將可見端倪。



＊俄或被禁用ＳＷＩＦＴ＊



俄羅斯與烏克蘭有衝突，使到西歐諸國要為烏克蘭站隊，歐洲議會開會討論俄羅斯一旦對烏

克蘭動手，就會禁俄羅斯用美元結算系統「ＳＷＩＦＴ」。



歐盟已不是第一次威嚇將俄羅斯踢出ＳＷＩＦＴ結算系統，而俄羅斯表示，歐盟如這樣做，

等同宣戰。俄羅斯塔斯社有如下報道：



Ｓｈｅ ｐｏｉｎｔｅｄ ｏｕｔ ｔｈａｔ Ｒｕｓｓｉａ’ｓ ｇｒａｄｕａｌ

ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｄｏｌｌａｒ ｓｈａｒｅ ｉｎ ｎａｔｉｏｎａｌ

ａｎｄ ｃｒｏｓｓ－ｂｏｒｄｅｒ ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔｓ ｉｓ ａ 「ｆｏｒｃｅｄ

ｄｅｃｉｓｉｏｎ」 ｍａｄｅ 「ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｏｆ

ｌｏｓｉｎｇ ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ ｉｎ ｔｈｅ Ｗｅｓｔ ｉｎ ｍａｔｔｅｒｓ

ｏｆ ｅｎｓｕｒｉｎｇ ｕｎｉｎｔｅｒｒｕｐｔｅｄ ａｃｃｅｓｓ ｔｏ ｔｈｅ

ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｓｙｓｔｅｍ」 ａｓ ｗｅｌｌ

ａｓ ｄｅｃｌｉｎｉｎｇ ｐｒｅｄｉｃｔａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ＵＳ ｅｃｏｎｏｍｉｃ



ｐｏｌｉｃｙ ａｎｄ ｕｎｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ

ｕｎｒｅａｓｏｎａｂｌｅ ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｖｅ ｍｅａｓｕｒｅｓ﹒



俄羅斯總統普京於４月２１日在俄羅斯兩個國會上宣稱：



＂Ｗｅ ｗａｎｔ ｇｏｏｄ ｒｅｌａｔｉｏｎｓ……ａｎｄ ｒｅａｌｌｙ

ｄｏｎ’ｔ ｗａｎｔ ｔｏ ｂｕｒｎ ｂｒｉｄｇｅｓ﹒＂



＂Ｂｕｔ ｉｆ ｓｏｍｅｏｎｅ ｍｉｓｔａｋｅｓ ｏｕｒ ｇｏｏｄ

ｉｎｔｅｎｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ｏｒ ｗｅａｋｎｅｓｓ

ａｎｄ ｉｎｔｅｎｄｓ ｔｏ ｂｕｒｎ ｄｏｗｎ ｏｒ ｅｖｅｎ ｂｌｏｗ ｕｐ

ｔｈｅｓｅ ｂｒｉｄｇｅｓ﹐ ｔｈｅｙ ｓｈｏｕｌｄ ｋｎｏｗ ｔｈａｔ

Ｒｕｓｓｉａ’ｓ ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｗｉｌｌ ｂｅ ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃａｌ﹐

ｓｗｉｆｔ ａｎｄ ｈａｒｓｈ﹒＂



＂Ｉｎ ｓｏｍｅ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ﹐ ｔｈｅｙ ｈａｖｅ ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ

ａ ｈｉｇｈｌｙ ｕｎｓｅｅｍｌｙ ｈａｂｉｔ ｏｆ ｐｉｃｋｉｎｇ ｏｎ

Ｒｕｓｓｉａ ｆｏｒ ａｎｙ ｒｅａｓｏｎ﹐ ａｎｄ ｍｏｓｔ ｏｆｔｅｎ ｆｏｒ

ｎｏ ｒｅａｓｏｎ ａｔ ａｌｌ － ａ ｋｉｎｄ ｏｆ ｓｐｏｒｔ﹒＂



美國於２０１２年制裁伊朗用ＳＷＩＦＴ美元結算系統後，俄羅斯於２０１４年著手開發個

與ＳＷＩＦＴ抗衡的，俄羅斯自主的國際結算系統目前可能參與的國家有中國、伊朗、印度、土

耳其及達４００家企業（其中以俄企業佔多）。



俄烏衝突不易解決，因為美國圖利用烏克蘭來作盾牌去遏止俄國。西歐跟俄羅斯有合亦有抗

，合是要俄羅斯的能源，抗是基於北約要與俄羅斯爭，俄烏與俄歐兩者的幕後搞屎棍就是美國。

因此俄羅斯被踢出ＳＷＩＦＴ結算系統應是遲早事。在２０１４年前，俄羅斯未啟動開發其自主

的跨境結算系統前，俄羅斯和伊朗，真是任美國魚肉，但今時俄羅斯的跨境結算系統已備妥，如

歐洲與美國真要踢俄羅斯出ＳＷＩＦＴ系統，俄羅斯就一定啟動自身的跨境支付系統，而這個俄

羅斯系統是開弓便沒有回頭箭，起碼俄羅斯的賣能源、賣武器、賣農產品的結算就一定是用俄羅

斯盧布，而再不是美元。



美國敢踢俄羅斯出ＳＷＩＦＴ系統嗎？一踢，就看美元會怎樣死了，因為俄羅斯死唔去，歐

洲與伊朗間的結算系統（已試用過了），中國人仔的跨境結算系統，將會借機而起，美元在國際

結算上的需求將減，是小減、中減，還是大減，走著瞧。無論如何，美元霸權太霸了，大戶會被

散戶夾死，再不是神話。







＊友邦目標看１１４元＊



昨筆者在《午市閒談》視頻推介了友邦保險（０１２９９），友邦主要在亞洲區承保壽險業

務、提供人壽、退休金、意外及醫療保險，以及分銷投資及其他金融服務產品。



友邦昨收報１０３﹒５元，升３﹒７１％，在國際保險股中表現最佳；負債比率

８０﹒４８％，預期市盈率２３﹒３９％，預期周息率１﹒４３％。



＊北水青睞 大行吹捧＊



友邦股價近日走俏，主要是北水青睞及大行看好，日前北水買貨的清單中，友邦排名更高於

中國平安（０２３１８）。



北水和大行可能都看好，友邦已獲批成立內地首家外資獨資人身險公司，而友邦在內地部分

二、三線城市的發展，更意味著友邦將持續深入市場發展。



摩根士丹利預期，友邦至２０３０年，內地業務將由目前的覆蓋３０個城市，拓展至１００

個城市，在富裕市場份額將提升２％至５％；大摩在券商中對友邦也最為樂觀，目標價１３０元

；其他券商目標價由１１５至１２８元不等。



＊企１０３元上才望好＊



技術上，友邦見突破，值得留意。周線圖，友邦彈上，現較大的陽燭；日線圖則突破了保力

加通道上軸，料反覆趨上，大可憧憬，但短期須穩企１０３元以上才可望好。策略上，投資者可

於現價吸納，短期阻力１０５元，目標１０５至１１４元或更上；短期支持９７元，跌破這支持

位止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

