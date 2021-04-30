《青工俠說－廖錦興》牆裏鞦韆牆外道

《青工俠說》「牆裏鞦韆牆外道。牆外行人，牆裏佳人笑。笑漸不聞聲漸悄，多情卻被無情

惱。」宋代詩人蘇軾的《蝶戀花﹒春景》，詩中寫出僅隔著一道圍牆的裡外，卻有截然不同的景

象，一面是歡快的生活，另一面是孤寂的愁緒，歡笑與落寞，家苑與旅途都被一堵牆所阻隔。此

情此景正好形容因疫情令跨境人士需要接受１４至２１天在酒店隔離的感覺。



根據香港入境事務處資料，２０１９年全年旅客流量為３﹒０１億人次，其中經陸路過境旅

客有２﹒３６億人次，乘飛機的過境旅客有近４９００萬人次，可見中港兩地往來極度頻繁。然

而新冠疫情令人流大減，２０２０年全年訪港旅客就只有３５７萬人，大幅減少９３﹒６％。內

地嚴控疫情後，自去年中開始復工復產，生活和經濟活動基本回到疫前水平，但香港疫情反覆，

所以往返內地仍不能避免隔離。我與一眾經常奔波兩地公幹的人士無異，踏足內地並隔離１４天

及家居隔離７天才能正常生活和工作，這亦是人生中一次頗為難忘的體驗。



過去聽到朋友回內地要隔離，總是覺得跟自己不相關，終於到要面對隔離的現實時，最初確

實有點忐忑，究竟１４天要困在一間只有２０平方米的酒店房間會是怎樣的？這一輩子都未試過

的經驗，於上月確是嘗過了。離港那天是茫茫然的心情，香港機場的商店凋零得好像時間停頓了

般，除兩三家為職員解決餐飲服務的食店外，整個機場的店舖都關閉了，國泰的候機室空空洞洞

，甚至連報紙雜誌架都給清空了。當飛機徐徐升起時我有點興奮，也許因為年多沒有這感覺，直

到飛機降落在浦東機場時心情仍未平復。經過多重手續、檢測、填表及取回行李，再去找目標入

住酒店的櫃枱，在確認入住酒店後亦要等候２﹒５小時才有巴士，所以當我到達指定隔離酒店已

是傍晚時分。



隔離的日子裏，為自己定恆常作息時間表：運動、早餐、工作、閱讀、寫作、運動、休息、

晚飯、「煲劇」、睡覺，天天如是。面對隔離期的個人小提示：

一）要有充足心理準備，這個困在房間是自己做的決定，所以不要埋怨，都是自找的；

二）懷著正能量心態，啟發出隔離其實都可以是一個與別不同的人生經驗；

三）保持運動，雖然房間狹窄，但只吃不動身體會轉差，所以必定要有恆心做運動；

四）保持自律，隔離容易失方寸，不久就會「腦袋生草」，因此必定要堅持作息時間表，最好以

工作、學習及運動為主，娛樂為副，早睡早起，個人整潔，每次用餐必須自行清洗乾淨；

五）注意飲食，人們通常會為隔離準備大量即食類食品和零食，這均危害健康，所以食量不要多

，也最好選食瓜菜豆類，多喝水。



隔離最大好處是考驗自律和耐性，我刻意堅持為房間作基本打掃、整理床舖及洗淨用具，目

的是要讓紀律控制我的日常生活，不會放鬆。



內地雖然整體防疫抗疫有不錯成果，但各省市仍頗重視區域防禦系統，所有來訪或回家進入

人士都需要登錄省市自家建立的手機?綠碼?應用程式，有些更要入境內地超過１４天，如長春

市要求若入境未夠２８天便需要隔離。香港工業界自去年因實際營運管理需要，企業人員已陸續

回內地工作，我有朋友甚至已四度進出，實在很難想像隔離四次是怎樣的感受。內地的生活和運

作基本上與疫情前差別不大，地鐵上下班高峰期時還是迫爆車廂，商場食肆依然熱鬧，內地航班

都是坐滿旅客，朋友見面握手，酒吧暢飲吃喝，市民室內場所也自願配戴口罩。



齊秦的歌曲《外面的世界》：「外面的世界很精彩，外面的世界很無奈，當你覺得外面的世

界很精彩，我會在這裡衷心的祝福你」，這些昔日平凡不過的生活都是香港市民短期內希望可以

達成的願望。《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

