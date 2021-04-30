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即市新聞

30/04/2021 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》投資內房高收益債，「三道紅線」達標風險降

　　《專家之言》中國２０２１年第一季度實際ＧＤＰ同比增長１８﹒３％，其中最終消費支出
對經濟增長貢獻率為６３﹒４％，拉動ＧＤＰ增長１１﹒６個百分點，國內商品消費升級以及出
口拉動經濟穩定增長。３月社會消費品零售總額同比增長３４﹒２％，高於預期的３０﹒４％，
可選消費表現強勢帶動社會消費品零售強勁增長。２０２０年下半年以來，內地地產銷售和竣工
數據持續向好，後地產消費周期及國內消費升級有望繼續拉動國內商品消費需求，帶動經濟穩定
增長。

　　中國房地產銷售數據依然亮眼，２０２１年４月１０日至１６日當周，４５個重點城市新房
合計成交７１５萬平米，環比增長１３％；其中，一二線環比增長１７％、三四線環比減少２％
。內地４月累計一手房月成交同比增長４５％；其中一二線同比增長５０％、三四線同比增長２
７％。上周１４個重點城市二手房成交１９９萬平米，環比增長３９％；４月累計成交同比增長
４１％。

　　根據彭博數據顯示，截止至４月７日，在６６家已披露２０２０年度業績的滬深港上市的百
強中資房地產公司中，有３２家企業已經達到「三道紅線」要求，較２０１９年６月末的１４家
增加１８家；「三道紅線」均不合格的房企減少至４家。是否達標「三道紅線」將對房企融資能
力構成重大影響。

　　此外，中國國債被確認納入富時羅素世界國債指數（ＷＧＢＩ），權重為５﹒２５％。市場
估計約１３００億美元的被動資金將流入中國債券市場。在全球負利率程度加劇的背景下，中國
債券處於相對較高的收益率水平，為國際投資者帶來了可觀的回報。

　　投資者不妨關注內房高收益債券，因達標「三道紅線」與否，對房企來說至關重要，企業必
將盡力改善指標以達到監管要求，在這過程中，企業的風險將顯著降低，有利債券價格表現。策
略上，中國債券市場將更趨於多元化及健康發展。我們認為投資者應策略性地增持。
《申萬宏源投資顧問服務部主管　麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

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