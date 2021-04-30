《專家之言－麥嘉嘉》投資內房高收益債，「三道紅線」達標風險降

《專家之言》中國２０２１年第一季度實際ＧＤＰ同比增長１８﹒３％，其中最終消費支出

對經濟增長貢獻率為６３﹒４％，拉動ＧＤＰ增長１１﹒６個百分點，國內商品消費升級以及出

口拉動經濟穩定增長。３月社會消費品零售總額同比增長３４﹒２％，高於預期的３０﹒４％，

可選消費表現強勢帶動社會消費品零售強勁增長。２０２０年下半年以來，內地地產銷售和竣工

數據持續向好，後地產消費周期及國內消費升級有望繼續拉動國內商品消費需求，帶動經濟穩定

增長。



中國房地產銷售數據依然亮眼，２０２１年４月１０日至１６日當周，４５個重點城市新房

合計成交７１５萬平米，環比增長１３％；其中，一二線環比增長１７％、三四線環比減少２％

。內地４月累計一手房月成交同比增長４５％；其中一二線同比增長５０％、三四線同比增長２

７％。上周１４個重點城市二手房成交１９９萬平米，環比增長３９％；４月累計成交同比增長

４１％。



根據彭博數據顯示，截止至４月７日，在６６家已披露２０２０年度業績的滬深港上市的百

強中資房地產公司中，有３２家企業已經達到「三道紅線」要求，較２０１９年６月末的１４家

增加１８家；「三道紅線」均不合格的房企減少至４家。是否達標「三道紅線」將對房企融資能

力構成重大影響。



此外，中國國債被確認納入富時羅素世界國債指數（ＷＧＢＩ），權重為５﹒２５％。市場

估計約１３００億美元的被動資金將流入中國債券市場。在全球負利率程度加劇的背景下，中國

債券處於相對較高的收益率水平，為國際投資者帶來了可觀的回報。



投資者不妨關注內房高收益債券，因達標「三道紅線」與否，對房企來說至關重要，企業必

將盡力改善指標以達到監管要求，在這過程中，企業的風險將顯著降低，有利債券價格表現。策

略上，中國債券市場將更趨於多元化及健康發展。我們認為投資者應策略性地增持。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

