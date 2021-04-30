【全球放水】共和黨警告拜登建議方案規模達４萬億美元或引發通脹

《經濟通通訊社３０日專訊》美國共和黨參議員柯林斯周四（２９日）直言，總統拜登最新

提議的支出方案規模達４萬億美元，而這可能會引發通貨膨脹，繼而對經濟和家庭帶來不利影響

，目前正在等待更多方案細節。

拜登早前已公布規模達２萬億美元的新基建及就業計劃，並於上日公布總值１﹒８萬億美元

的家庭援助支出計劃。（ａｌ）

