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30/04/2021 09:55

【大國博弈】美國國務院批准向澳洲出售近１７億美元軍事裝備

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國國務院周四（２９日）發表聲明，已經批准可能以
１６﹒８５億美元向澳洲出售重型裝甲作戰系統和裝備，同時批准可能以２﹒５９億美元出售
ＣＨ－４７Ｆ奇努克直升機和相關設備。（ａｌ）

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