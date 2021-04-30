【大國博弈】韓國總統文在寅將於下月中旬訪問美國

《經濟通通訊社３０日專訊》白宮周四（２９日）發表聲明指，韓國總統文在寅將於下月

２１日訪問美國，與總統拜登舉行會談。白宮聲明又指拜登期待與文在寅合作，進一步加強兩國

的同盟關係，擴大密切合作。

韓國總統高級新聞秘書則表示，兩國領導人將重申兩國同盟的穩固性，並期待在兩國友好的

基礎上擴大全面互惠合作，而今次會談將涉及美韓更密切合作，在朝鮮半島完全無核化，以及持

久的和平政策上取得進展，同時就經貿、應對氣候變化、疫情等全球性挑戰方面作務實合作。（

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