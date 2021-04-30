【新冠肺炎】法國發現印度變種病毒株病例，印尼批准使用國藥疫苗

《經濟通通訊社３０日專訊》法國衛生部周四（２９日）發布聲明指，發現首批印度新冠肺

炎變種病毒株Ｂ﹒１﹒６１７的感染病例。第一個病例周四確診，患者是一名女性，曾前往印度

，目前居住在法國西南部，另外兩名居住在東南部，曾前往印度的人士亦感染印度變種病毒株，

是繼英國、德國、比利時、愛爾蘭再有歐洲國家出現相關病例。

另外印度鄰近國家印尼的藥品監管機構今日最新批准使用中國國藥集團的疫苗，並將被納入

民間疫苗接種計劃，企業可購買政府採購的疫苗為員工接種。

印度變種病毒株Ｂ﹒１﹒６１７據知擁有Ｅ４８４Ｑ及Ｌ４５２Ｒ兩種變異，是該國目前最

流行的變種病毒株，印度醫學研究委員會正測試新病毒株會能影響疫苗免疫效果。

除了新印度變種病毒株，目前全球已出現５種常見變種病毒株，包括巴西變種病毒株

Ｐ﹒１、尼日利亞變種病毒株Ｂ﹒１﹒１﹒２０７、南非變種病毒株Ｂ﹒１﹒３５１、英國變種

病毒株Ｂ﹒１﹒１﹒７。



＊印度醫療用氧氣供應危機料下月中旬緩解＊



據路透社引述印度醫療行業高層指，印度嚴重的醫療用氧氣供應危機預計將在下月中旬緩解

，屆時產量將增長２５％，交通基礎設施亦將準備好應對病例大幅上升帶來的需求激增。

印度最大氧氣生產商林德（Ｌｉｎｄｅ）表示，本月印度的醫用氧氣消耗量較平時飆升逾８

倍至高達每日約７２００噸，旗下兩附屬公司林德印度、普萊克斯印度及其他供應商正提高產量

，下月中旬將達到每日９０００噸以上。

隨著更多分銷資產的部署，阻礙氧氣從東部過剩地區，快速運往疫情嚴重的北部和西部地區

的物流危機，將在未來幾周內得到解決。

印度正在進口約１００個低溫液氧儲罐，以運輸大量的醫用液氧，林德亦將提供其中６０個

，而印度空軍飛機正在運輸部分低溫儲罐。（ａｌ）

