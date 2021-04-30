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30/04/2021 16:18

【華為風波】傳意大利電訊計劃取消華為參與５Ｇ合約

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據路透社最新引述知情人士報道指，意大利電訊（Ｔｅｌｅｃ
ｏｍ　Ｉｔａｌｉａ）計劃取消中國電訊設備商華為參與其中的５Ｇ網絡建設合約。
　　消息指意大利電訊向華為發信，通知取消簽署合約，而現在整個合約將由愛立信、諾基亞平
分。
　　報道又指雖然意大利政府目前並未徹底禁止華為，但目前立法要求政府對與非歐盟供應商簽
署的５Ｇ合約設置嚴格條件。（ａｌ）

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