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30/04/2021 15:48

【全球放水】美國總統拜登稅改方案據報最高稅級達３９﹒６％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據彭博社最新引述白宮官員消息指，美國總統拜登稅改方案的
所得稅上調範圍擴大至明年收入超過４５﹒２７萬美元的個人，以及年收入５０﹒９３萬美元的
已婚夫婦家庭，消息亦指最高稅級３９﹒６％將涵蓋不足１％的納稅人。
　　早前華府多次表示，收入不足４０萬美元的人士無須加稅，不過該提案仍面臨國會數月的磋
商。（ａｌ）

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