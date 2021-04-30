【月結－迎難而上】港股四月走勢平穩，五窮月料難有突破

《經濟通通訊社記者張穎淇、劉孝言３０日報道》港股４月份欠資金買盤支持，缺乏上升動

力，整體在５０天線（約２９０７８點）與１００天線（約２８５３２點）間徘徊，並於百天線

大致找到支持。月內關注焦點：各地央行「收水」疑慮、國內大型科網股受反壟斷風波影響、大

型藍籌接連配股或股東減持，以及新興市場疫情惡化。月內新經濟板塊續受壓捱沽，而經濟復甦

概念股則較有支持。展望５月份走勢，專家意見分岐，「五窮月」會否應驗最受關注。



＊港股四月走勢平穩，全月升３４６點＊



恆指４月初迎來清明節及復活節連續５日的長假期，港股７日復市，惟當周受市場傳出內地

要求國內及外資銀行縮表增「收水」疑慮、騰訊（００７００）遭大股東減持，以及７間中國超

級電腦實體被美國商務部列實體清單等負面消息影響，科技股偏軟走低，拖累當周恆指累跌２３

９點。

接下來的一周，雖然科網股受內地反壟斷風波影響，但在美股科技股帶領下現反彈。而內地

亦於當周公布首季ＧＤＰ按年升１８﹒３％，雖略遜市場預期，但仍利好港股靠穩，大市全周揚

２７０點。

４月下半月初段，大市獲北水支持向好而現回升跡象。惟受藍籌股美團（０３６９０）、安

踏（０２０２０）等展開大型配股或大股東減持行動，而新興國家疫情更進一步惡化，大市氣氛

再度轉淡，恆指當全周慢上快落僅升１０９點。

本周中、美經濟數據改善，雖市場仍憂慮印度疫情影響全球復甦，但聯儲局維持低息及買債

規模，清除市場憂慮「收水」氣氛。可惜４月最後交易日突有消息指內地金融管理部門約談１３

間網絡平台企業，並提出７大整改要求，涉及企業包括騰訊（００７００）、百度（０９８８８

）旗下度小滿金融、京東（０９６１８）旗下京東金融、美團（０３６９０）旗下美團金融、小

米（０１８１０）旗下天星數科，以及攜程（０９９６１）旗下攜程金融等。科網股再下挫拖累

恆指單日跌近６００點，再穿二萬九關口。全周累跌３５３點。

總結大市４月份走勢，恆指累升３４６點或１﹒２％，最高見２９４０５點，最低見２８２

７４點，本月收報２８７２４點。國指整個４月份在１１２８１點至１０７９２點之間波動，最

終收報１０８２５點，全月跌１４６點或１﹒３％。科指則在８６６９點至８０１８點之間上落

，收報８３１３點，升１２９點或１﹒６％。



＊張智威：５月續於２８８００水平上落＊



所謂「五窮六絕七翻身」，市場相信五月份股市表現較弱勢，參考《經濟通》ＨＶ２報價系

統，自２０１８年以來，「五窮」已連續３年應驗，跌幅分別為１﹒１％、９﹒４２％和６﹒８

２％。惟信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，他預料今年５月大市「不會窮」，

但亦較難向上突破，預料５月份將持續反覆走勢。他形容港股自今年３月中開始已於２８８００

點位置徘徊，形成橫行區，要有所突破需要較大動力，惟現時市場未有特別消息帶動，因此預期

下月大市將續於該水平徘徊。

聯儲局上日公布議息結果，一如市場預期維持「鴿派」，具體維持利率於近零水平及每月１

２００億美元買債規模不變，市場對「收水」憂慮有所消除。惟張智威預料，消息對大市未帶來

大支持，整體市場仍受制於環球疫情反覆等不明朗因素，在相關因素未消除前。恆指上升動力有

限。但他表明，聯儲局「鴿派」言論可說是中、短期市場的「定心丸」，市場氣氛或有所改善。

他亦表示，若聯儲局日後考慮「收水」，代表當局對市場經濟復甦有一定信心。因此即使屆

時「收水」消息短暫影響市場，但待消息消化後，相信大市仍能受復甦憧憬而回升，重返２８８

００點水平。



＊聶振邦：拜登增加稅項，美股回調風險大＊



然而，華盛證券証券分析師聶振邦則向《經濟通通訊社》表示，港股今年較難擺脫「五窮」

宿命。他認為投資者一直關注聯儲局議息，會後不加息或維持買債規模的結果已為市場共識，然

而美國總統拜登有意推出富人稅及資本交易稅，一但落實將為高估值美市帶來壓力，加上新興國

家疫情肆虐，美股具回調風險，或影響環球投資氣氛。

與此同時，聶振邦指中國第二季銀根偏緊下，料內地股市難對港股提振。考慮到５月開局「

北水」因五一黃金周而暫停，料市場持續「炒股不炒市」，港股交投淡靜下大市將於２９０００

點至２９５００點區間橫行，倘成交熾熱才有機會上試２９８００點至３００００點水平。他提

醒投資者，恆指如失守二萬九關，或將進一步下試２８７００點以下位置。

