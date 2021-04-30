【月結－迎難而上】五月部署收租消費股，京東集團可趁低吸納

《經濟通通訊社記者張穎淇、劉孝言３０日報道》４月份港股在內外消息夾擊下窄幅回升，

受累藍籌接連配股減持、新興國家疫情反彈，及憂慮各地央行「收水」等因素，維持上落市格局

，展望５月市況，專家預料「五窮月」料維持波動市，到底有何板塊能夠趨吉避凶？以下焦點板

塊值得關注。



＊防疫措施鬆綁料提振本地收租及消費股＊



本港疫情趨向緩和，政府以「疫苗氣泡」為基礎放寬處所營業措施，更將於５月中推出「來

港易」，讓廣東省和澳門居民免檢疫來港，且星港旅遊氣泡最快５月底啟航，對本地經濟股份如

地產股等或帶來較大提振。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，預料港府將會接

連推出不同措施放寬疫情限制，刺激消費，對本地飲食股、地產股帶來較大提振。他認為投資者

可以部署相關股份炒作復甦，預料本港經濟復甦下，經商氣氛將有所改善，對以工商舖為主要業

務等地產股會特別利好，他看好四大發展商，包括新地（０００１６）、恆地（０００１２）、

長實（０１１１３）與新世界（０００１７）的股份前景。其中恆地現價市盈率（ＰＥ）（約１

６﹒４％）較低，而且市帳率（ＰＢ）僅０﹒５１倍，故值得吸納，且技術形態上亦出現一浪高

於一浪的走勢，因此建議於３５元以下吸納，目標上試４０元水平。

華盛證券証券分析師聶振邦則向《經濟通通訊社》表示，預計眾多大型地產股股價應受一定

刺激，然而他認為本地消費股更為值博，當中他薦買莎莎（００１７８），指其股價受累虧損維

持於低水平，如本地零售市場出現明顯好轉，該股或現明顯反彈，建議現價買入，短期上望２﹒

２至２﹒４元，潛在升幅達一成半至兩成半。



＊張智威：黃金周概念已先行炒上將回調＊



內地即將迎來五一黃金周，黃金周股份包括賭股、消費股、旅業股等已先行炒作。張智威認

為黃金周概念已致尾聲，持貨的投資者可選擇現水平獲利離場。他指出，雖然正值經濟復甦初期

，對黃金周或會有提振效果，但他始終預料今年黃金周氣氛將不及早年，而且在人流及消費能力

等亦未能有過大期待，因此對概念股支持力或會較弱，預期將出現回調。

市場上仍有好友憧憬相關板塊炒作黃金周後，接連趕上經濟復甦熱潮走上。然而張智威則指

不宜於現時炒高水平追入。他指出，如周生生（００１１６）由３月初約１０元水平炒作至現價

約１３﹒３元位置，即使隨後受惠復甦，亦會先行回調再炒作，他建議可待回落至１３元水平才

吸納，目標價１４元以上。

聶振邦同樣建議投資者不要衝動追入相關股份，指黃金周概念已偷步炒上，如有意部署可買

銀娛（０００２７），雖然濠賭板塊水位不高，但亦適合作分散投資之用，另外可留意中資航空

股，東航（００６７０）亦為內需復甦概念，可於３﹒４元水平吸納，上望３﹒８至４﹒２元。



＊聶振邦：科網股價殘，京東可分兩注買＊



科網股自２月高位回吐，ＡＴＭＸＪ至今普遍較當時回落近一至兩成，該板塊近日更接連出

壞消息，包括反壟斷風波、殺估值行動等。聶振邦認為，該板塊持續低水平徘徊，乃吸納良機，

當中較為推薦京東集團（０９６１８），指其現價低殘，已回吐至去年１０月價位，相較於騰訊

（００７００）及阿里（０９９８８）僅回落至今年１月水平而言更值博，惟需留意京東尚未有

反壟斷消息傳出，如遭立案有一定風險。京東可分兩注吸納，現價（３００元水平）入第一注，

於２９０至２８０元區間買第二注，他預計可該股次季可上望３３５至３４０元水平。

張智威則預料科網股負面消息應已出盡，對板塊壓力能有所減弱，且股份亦已於負面消息期

間找到支持，因此認為現水平可買入博反彈。其中他同樣看好京東，由於現時市盈率與市帳率處

於較低水平，估值吸引，建議可於３００元以下位置吸納，目標價３３０元水平。

至於月內配股及發可換股債集資約百億美元的美團（０３６９０），聶振邦留意到該股出現

「國家隊護航」的現象，每逢有涉嫌壟斷或大型配股等利淡消息，股價卻維持穩定甚至錄得升幅

，其後才續步陰跌至消息前價位，相信該股續受國內資金支持。他認為美團將於２９０至３００

元水平徘徊，如股價企穩３０５元以上，才有機會上試３４０元區間。

