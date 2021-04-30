【月結－迎難而上】表列５月份重要政經事項

《經濟通通訊社３０日專訊》表列５月份重要政經事項：



日期 重要事項╱數據公布 觀察期

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香港

３日 －經季調ＧＤＰ （首季）

３－５日 －港股通暫停

４日 －零售銷售值 （３月）



５日 －Ｍａｒｋｉｔ採購經理人指數（ＰＭＩ） （４月）

６日 －百威亞太（０１８７６）、百濟神州（０６１６０）業績

７日 －外匯儲備 （４月）

－銅鑼灣加路連山道政府土地截標

１３日 －中芯國際（００９８１）、嗶哩嗶哩（０９６２６）業績

１４日 －ＧＤＰ （首季）

１８日 －網易（０９９９９）首季業績

１９日 －佛誕假期休市，港股通暫停

２０日 －經季調失業率 （４月）

－騰訊（００７００）首季業績

２１日 －綜合ＣＰＩ （４月）

－恆指公司季檢

２７日 －進出口額、港元計貿易收支 （４月）

－聯想集團（００９９２）末期業績

３１日 －Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３貨幣供給 （４月）



內地

３－５日 －勞動節假期Ａ股休市，北向滬深港通暫停

７日 －財新中國服務業、綜合ＰＭＩ （４月）

－美元外匯儲備 （４月）

－進出口額 （４月）

－美元計貿易收支 （４月）

１１日 －居民消費價格指數（ＣＰＩ） （４月）

－生產者物價指數（ＰＰＩ） （４月）

１７日 －新屋價格、調查失業率 （４月）

－工業生產、零售銷售、房地產投資 （１至４月）

１８－１９日 －北向滬深港通暫停

２０日 －一年期、五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

２７日 －工業利潤 （４月）





外地

３日 －Ｍａｒｋｉｔ美國製造業ＰＭＩ （４月）

－Ｍａｒｋｉｔ歐元區製造業ＰＭＩ （４月）

－美國ＩＳＭ製造業ＰＭＩ、新訂單指數、就業指數 （４月）

－日本憲法紀念日假期休市

－英國五月節假期休市

４日 －美國工廠訂單、耐用品訂單 （３月）

－日本綠之日假期休市

－澳洲央行議息

５日 －Ｍａｒｋｉｔ美國綜合、服務業ＰＭＩ （４月）

－Ｍａｒｋｉｔ歐元區綜合、服務業ＰＭＩ （４月）

－歐元區ＰＰＩ （３月）

－日本、韓國兒童節假期休市

６日 －美國非農業生產力 （首季）

－美國初次、持續申請失業救濟金人數 （截至５月１日）

－歐元區零售銷售 （３月）

－英倫銀行議息

－蘇格蘭舉行議會選舉

７日 －美國非農就業人數，製造業就業人數 （４月）

－美國失業率、就業不足率 （４月）

１１日 －ＭＳＣＩ半年檢，香港時間１２日清晨有結果

１２日 －美國ＣＰＩ （４月）

－歐元區經季調工業生產 （３月）

－歐洲央行非貨幣政策會議

１３日 －美國ＰＰＩ （４月）

－美國初次申請失業救濟金人數 （截至５月８日）



１４日 －美國出口及進口價格指數、零售銷售 （４月）

－密西根大學預期通脹率 （５月）

１８日 －美國新屋動工 （４月）

－歐元區就業變動、歐元區ＧＤＰ （首季）

－歐元區ＣＰＩ （４月）

２０日 －Ｍａｒｋｉｔ美國綜合、製造業及服務業ＰＭＩ （５月）

－聯儲局公布會議紀錄

２１日 －Ｍａｒｋｉｔ歐元區綜合、製造業及服務業ＰＭＩ （５月）



２５日 －美國新屋銷售 （４月）

２６日 －新西蘭央行議息

２７日 －美國ＧＤＰ （首季）

－美國耐用品訂單 （４月）

－美國初次申請失業救濟金人數 （截至５月２２日）

２８日 －歐元區消費者、經濟信心指數 （５月）

３１日 －美國陣亡將士紀念日休市

－英國春季銀行假日休市

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（ｐｌ、ｊｃ）

