《談國論企－黎偉成》十四五規劃要強化經濟改革

《談國論企》中國於２０２１年３月１５日發表的《「十四五」規劃目標綱要（草案）》，

明確提出「「十四五」時期是中國全面發展成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而

上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。」，足

見中國仍在積極努力朝著小康社會發展，而非美國近年每每虛構和所恐的「威脅」，故很有需要

高度防抗甚至反制國際惡勢力反華劣舉。



＊要自強到２０３５年全面建社會主義現代化＊



由特朗普之明目張膽，到拜登所謂言似是而實非「競爭」、「不對抗」，可在相當程度暴露

出美國民主共和兩黨在政經特別是政治信仰等許許多多方面，都要打壓中國，卻從來不踏實地看

中國的發展歷程，目的是要維持美帝國霸權主義地位。從《中華人民共和國國民經濟和社會發展

第１４個五年規劃和２０３５年遠景目標綱要（草案）》（下稱《目標綱要》），可充分見到中

國仍然堅持自強不息、自力更生的發展道路，重點有：

《目標綱要》的（甲）戰略導向，所強調的是自身的發展：「「十四五」時期推動高質量發

展，必須立足新發展階段，貫徹新發展理念、構建新發展格局。必須堅持深化供給側結構性改革

，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求，提升供給體系的韌性和對國內需求的適配性」，

內需具有舉足輕重的地位，乃因此可推動國民經濟高質發展。

由是《目標綱要》提出四大「必須」，最首要的是（Ｉ）內需，「必須建立擴大內需的有效

制度，加快培育完整內需體系，加強需求側管理，建設強大國內市場」，凡此，皆為本國的發展

事務，並無擴張或威脅以美國為主之意，反而可以使外資有更多機會打進中國市場，謀取投資、

合作、發展以賺取利益。

要（ＩＩ）強化內需，就「必須堅持不穩推進改革，破除制約經濟循環的制度障礙，推動生

產要素循環流轉和生產、分配、流通、消費各環節有機銜接」，改革是重點。



強化了內需市場，中國還（ＩＩＩ）「必須堅定不移擴大開放，持續深化要素流動型開放，穩步

拓展制度型開放，依托國內經濟循環體系形成對全球要素資源的強大引力場」。

和（ＩＶ）雙循環。「必須強化國內大循環的主導作用，以國際循環提升國內大循環效率和

水平，實現國內國際雙循環互促共進」。

從內而外的強化以內需為主的國民經濟，《目標綱要》更提出（乙）要達到的主要目標，為

「展望２０３５年，中國將基本實現社會主義現代化」，即：中國要在包括「十四五」規劃在內

的５年而至２０３５年１４年，基本實現現代化的目標，更十分強調這是「社會現代化」。共產

黨在中國推行社會主義體制逾七個年代，由建國初期的「一窮二白」到改革開放凡四十年，現時

已為世界第二大經濟體系，取得的優越成績有目共睹，亦為美帝感到「威脅」，我看最大的「威

脅」在於社會主義在中國行得通、效應佳，使資本主義的美國確實被中國比下去。中國強調社會

主義現代化，對美帝是重大「刺激」。



＊美帝不甘看中國經濟科技實力綜合國力躍升＊



但「刺激」、「打擊」，是美帝之小人之心，但中國強調到２０３５年，要（一）經濟實力

、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階。關鍵核

心技術實現重大突破，進入新型國家前列。

（二）基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。

（三）建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和文明程度達

到新高度，國家文化軟實力顯著增強。

（四）形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。

（五）人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實

現均等化。

（六）平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現？化。

最重要的目標，是中共要讓：人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更

為明顯的實質性進展」。

看看，中國的「十四五」以至２０３５年的發展目標，只是以本國為中心，沒有半丁點「稱

霸」之向，拜登及特朗普等美帝國霸權主義代表實乃「以小人之心度君子之福」也。但美帝反共

反華，是鐵一般的惡行，中國強化自身發展的同時，要防抗美國的圍堵或攬炒。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

