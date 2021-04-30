《美元走勢－羅明立》十年期國債收益率上升提振美匯

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒０６ １０８﹒７１ １０８﹒７６

歐元╱美元 １﹒２１２７ １﹒２１１２ １﹒２１１３

英鎊╱美元 １﹒３９５８ １﹒３９３３ １﹒３８４２

美元╱瑞郎 ０﹒９０９２ ０﹒９０８２ ０﹒９０８４

美元╱港元 ７﹒７６４５ ７﹒７６２２ ７﹒７６４２

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《美元走勢》美國公布第一季度ＧＤＰ增速至６﹒４％，略低於預期，而前值為４﹒３％。

經濟復甦保持良好勢頭，但失業率仍然達到６％，跟上年２月疫情爆發前的３﹒５％仍有距離。

相信疾苗接種加快，第二季度將繼續可大幅增長。此外，上周申請失業金人數有小幅下降，報

５５﹒３萬人，略低於前期。在美國第一季度ＧＤＰ公布後，美國１０年期國債收益率觸及兩周

高位的１﹒６９０％，之後回落至１﹒６４０％略為回落，美匯指數變化不大，受到國債收益率

上升的提振，升至９０﹒６０。

德國４月消費物價指數初值按年上升２％，創２０１９年４月以來高位，且高於市場預期的

１﹒９％，主要受食品及能源成本上升所帶動。德國的通脹兩年以來首次超過２％，歐央行早前

已表示區內通脹上升均屬暫時性質，暫時對歐元匯價影響不大。今日稍後會公布歐元區及德法第

一季的經濟增長數據，估計繼續１﹒２１╱１﹒２２之間波動。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１８０ １﹒２０５０ １﹒２２２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

