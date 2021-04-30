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即市新聞

30/04/2021 17:45

《美元走勢－羅明立》十年期國債收益率上升提振美匯

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒０６　　　１０８﹒７１　　　１０８﹒７６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１２７　　　１﹒２１１２　　　１﹒２１１３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９５８　　　１﹒３９３３　　　１﹒３８４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０９２　　　０﹒９０８２　　　０﹒９０８４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６４５　　　７﹒７６２２　　　７﹒７６４２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布第一季度ＧＤＰ增速至６﹒４％，略低於預期，而前值為４﹒３％。
經濟復甦保持良好勢頭，但失業率仍然達到６％，跟上年２月疫情爆發前的３﹒５％仍有距離。
相信疾苗接種加快，第二季度將繼續可大幅增長。此外，上周申請失業金人數有小幅下降，報
５５﹒３萬人，略低於前期。在美國第一季度ＧＤＰ公布後，美國１０年期國債收益率觸及兩周
高位的１﹒６９０％，之後回落至１﹒６４０％略為回落，美匯指數變化不大，受到國債收益率
上升的提振，升至９０﹒６０。
　　德國４月消費物價指數初值按年上升２％，創２０１９年４月以來高位，且高於市場預期的
１﹒９％，主要受食品及能源成本上升所帶動。德國的通脹兩年以來首次超過２％，歐央行早前
已表示區內通脹上升均屬暫時性質，暫時對歐元匯價影響不大。今日稍後會公布歐元區及德法第
一季的經濟增長數據，估計繼續１﹒２１╱１﹒２２之間波動。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１８０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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