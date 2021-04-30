【紓困措施】匯豐：獲近四千宗百分百擔保個人特惠貸款申請及查詢

《經濟通通訊社３０日專訊》匯豐發言人表示，自本周三（２８日）開始接受「百分百擔保

個人特惠貸款」計劃至今，兩日內該行共接獲近４０００宗申請及查詢，並已成功向個別申請人

發放貸款。大部分申請均經由網頁提交，客戶普遍申請最高的８萬元貸款額，並選擇首１２個月

「還息不還本」。

匯豐提醒客戶在遞交申請時須同時提交相關證明文件，以便銀行及有關當局能儘快處理。該

行會在把個案轉交香港按揭證券公司審批時同步以短訊通知客戶，同時，客戶在獲批貸款後亦會

收到短訊及信件確認。（ｂｉ）

