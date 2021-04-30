【夜期時段】即月期指報２８５１１點，跌１９點，低水２１４點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５３０點，無升跌，低水

１９５點，最新報２８５１１點，跌１９點，低水２１４點，合約成交７３２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０７６３點，跌６點，低水６２點，最新報１０７５８點

，跌１１點，低水６７點，合約成交４７７張。

