《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５３０點，無升跌，低水
１９５點，最新報２８５１１點，跌１９點，低水２１４點，合約成交７３２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０７６３點，跌６點，低水６２點，最新報１０７５８點
，跌１１點，低水６７點，合約成交４７７張。
30/04/2021 17:20
【夜期時段】即月期指報２８５１１點，跌１９點，低水２１４點
《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５３０點，無升跌，低水
１９５點，最新報２８５１１點，跌１９點，低水２１４點，合約成交７３２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０７６３點，跌６點，低水６２點，最新報１０７５８點
，跌１１點，低水６７點，合約成交４７７張。
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