  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/04/2021 11:18

【香港政情】涉六四非法集結朱凱廸撤認罪決定，黃之鋒岑敖暉認罪

　　《經濟通通訊社３０日專訊》多名民主派人士去年在維園出席六四集會，分別被控參與未經
批准集結等罪，立法會前議員朱凱廸原決定認罪，但今日在區域法院決定撤回認罪決定。法官將
案件押後至６月１１日再訊。
　　辯方表示，由於朱凱廸仍在考慮答辯意向，申請將案件押後至６月１１日，即與其餘被告的
案件一同審理。法官陳廣池解釋，這樣或會失去減刑的機會，辯方表示清楚，法官最終批准押後

　　而前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區區議員岑敖暉、南區區議員袁嘉蔚，及觀塘區區議員梁
凱晴則承認控罪。（ｂｎ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning30/04/2021
林嘉麒：石油股估值落後且存大折讓可留意
市場動向30/04/2021
企業專才闖入校園 與中學生破冰成師友
中國故事29/04/2021
《神州經脈》當局稱去年人口保持增長　滬指三連揚外資連五日流入
FOCUS29/04/2021
【FOCUS】聯儲續「hea做」　鮑叔有金句
中國故事29/04/2021
《京城近觀》環京樓巿至暗時刻
開市Good Morning29/04/2021
林家亨：美團未來絕對能重返390元水平
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金