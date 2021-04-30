《經濟通通訊社３０日專訊》多名民主派人士去年在維園出席六四集會，分別被控參與未經
批准集結等罪，立法會前議員朱凱廸原決定認罪，但今日在區域法院決定撤回認罪決定。法官將
案件押後至６月１１日再訊。
辯方表示，由於朱凱廸仍在考慮答辯意向，申請將案件押後至６月１１日，即與其餘被告的
案件一同審理。法官陳廣池解釋，這樣或會失去減刑的機會，辯方表示清楚，法官最終批准押後
。
而前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區區議員岑敖暉、南區區議員袁嘉蔚，及觀塘區區議員梁
凱晴則承認控罪。（ｂｎ）（ｚｚ）
30/04/2021 11:18
【香港政情】涉六四非法集結朱凱廸撤認罪決定，黃之鋒岑敖暉認罪
《經濟通通訊社３０日專訊》多名民主派人士去年在維園出席六四集會，分別被控參與未經
批准集結等罪，立法會前議員朱凱廸原決定認罪，但今日在區域法院決定撤回認罪決定。法官將
案件押後至６月１１日再訊。
辯方表示，由於朱凱廸仍在考慮答辯意向，申請將案件押後至６月１１日，即與其餘被告的
案件一同審理。法官陳廣池解釋，這樣或會失去減刑的機會，辯方表示清楚，法官最終批准押後
。
而前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區區議員岑敖暉、南區區議員袁嘉蔚，及觀塘區區議員梁
凱晴則承認控罪。（ｂｎ）（ｚｚ）
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