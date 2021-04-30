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30/04/2021 14:44

【新冠肺炎】本港今日新增４宗確診，包括帶變種病毒菲傭及女嬰

　　《經濟通通訊社３０日專訊》本港新增４宗新型冠狀病毒確診個案，包括住在東涌映灣園悅
濤軒第１１座、感染變種病毒的３９歲菲律賓外傭，她上周五（２３日）已經發病。她照顧的一
名１０個月大女嬰亦正式確診，女嬰在昨日（２９日）發病。
　　另外２宗輸入個案，分別來自印度的３０歲男子，以及來自尼泊爾的４１歲女子，兩人均無
病徵，其中一人在油麻地海景絲麗酒店檢疫。（ｈｙ）

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