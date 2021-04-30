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30/04/2021 17:16

【新冠肺炎】本港現首宗本地變種病毒，全港外傭５月９日前檢測

　　《經濟通通訊社３０日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，本港社區出現首宗源頭不明、
帶有Ｎ５０１Ｙ及Ｅ４８４Ｋ變異病毒株的本地個案，東涌映灣園悅濤軒第１１座９５０名居民
已接受新冠病毒檢測，當中沒發現確診個案。
　　考慮到變種病毒株的風險，當局要求全港所有外傭５月９日前接受強制檢測，過去１４天已
接受檢測者可獲豁免。（ｈｙ）

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