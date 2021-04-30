【新冠肺炎】陳肇始：與勞工處合作在外傭聚集點提供免費檢測服務

《經濟通通訊社３０日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，本港３７萬名外傭５月９日前

須強制檢測，為應付未檢測外傭需求，政府著力加強各區社區檢測中心及流動採樣站檢測能力。

當局指會與勞工處合作，在４個外傭聚集點設免費檢測服務，另加至少６個流動站，並安排部分

社區檢測中心未來兩天延長服務至晚上１０時，希望大家預約檢測。（ｈｙ）

