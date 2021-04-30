《經濟通通訊社３０日專訊》港府以「疫苗氣泡」為原則放寬社交距離措施，惟本港出現首
宗變種變毒個案。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府有嚴厲的外防輸入措施，認為與疫苗氣泡
可以同時進行。
食環署副署長黃淑嫻表示，昨日首日實施疫苗氣泡，初期會以宣傳教育為主，要求食肆等處
所向顧客解釋運作安排，署方會持續與業界溝通回應實行問題，至於參與放寬食肆不適合接種疫
苗員工的數字，稍後亦會在署方網站公布。（ｈｙ）
30/04/2021 17:59
【新冠肺炎】港現首宗變種病毒個案，陳肇始：疫苗氣泡可繼續進行
《經濟通通訊社３０日專訊》港府以「疫苗氣泡」為原則放寬社交距離措施，惟本港出現首
宗變種變毒個案。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府有嚴厲的外防輸入措施，認為與疫苗氣泡
可以同時進行。
食環署副署長黃淑嫻表示，昨日首日實施疫苗氣泡，初期會以宣傳教育為主，要求食肆等處
所向顧客解釋運作安排，署方會持續與業界溝通回應實行問題，至於參與放寬食肆不適合接種疫
苗員工的數字，稍後亦會在署方網站公布。（ｈｙ）
|財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】港股四月走勢平穩 五窮月料難有突破
|財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】五月部署收租消費股 京東集團可趁低吸納
|中國故事30/04/2021
《神州經脈》官方PMI遜預期 網絡平台被約談 人幣升幅五月大
|開市Good Morning30/04/2021
林嘉麒：石油股估值落後且存大折讓可留意
|市場動向30/04/2021
企業專才闖入校園 與中學生破冰成師友
|中國故事29/04/2021
《神州經脈》當局稱去年人口保持增長 滬指三連揚外資連五日流入
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰