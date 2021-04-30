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30/04/2021 17:59

【新冠肺炎】港現首宗變種病毒個案，陳肇始：疫苗氣泡可繼續進行

　　《經濟通通訊社３０日專訊》港府以「疫苗氣泡」為原則放寬社交距離措施，惟本港出現首
宗變種變毒個案。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府有嚴厲的外防輸入措施，認為與疫苗氣泡
可以同時進行。
　　食環署副署長黃淑嫻表示，昨日首日實施疫苗氣泡，初期會以宣傳教育為主，要求食肆等處
所向顧客解釋運作安排，署方會持續與業界溝通回應實行問題，至於參與放寬食肆不適合接種疫
苗員工的數字，稍後亦會在署方網站公布。（ｈｙ）

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