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即市新聞

30/04/2021 14:13

《環球布局－塔里克》跡象顯示經濟周期逆轉，由去年低迷轉向繁榮

　　《環球布局》自美國前總統列根在１９８０年代初推行減稅法案以來，美國經濟一直未見出
現實質的重大蓬勃發展。然而，２０２１年的情況料將截然不同，尤其是若新冠肺炎疫苗最終能
戰勝疫情，以及世界各地的變種病毒未有帶來更大的威脅。許多跡象顯示，經濟周期將會逆轉，
由去年異常低迷轉向今年異常繁榮。

＊未來走勢＊

　　根據多項資產價格趨勢及調查顯示，大部分投資者均預期全球經濟將會轉佳。通貨再膨脹成
為新的流行用語。隨著經濟回復正常化，導致全球債券價格從一年前估值極度偏高水平，回落至
現時的中性或略為估值偏低水平。有關變動意味著帶動價格回歸長期平均趨勢的助力已成過去，
長期利率未來的走勢主要將由出乎意料的宏觀經濟發展所推動。
　　我們認為經濟將會出現數十年來規模最大的繁盛期，因此債券市場料將進一步遭拋售。有關
繁盛期可能由多項因素所推動，至少包括通脹恐慌。政策措施將刺激經濟加速反彈，庫存早已處
於低水平，訂單積壓，商品價格上漲，以及平衡通脹率持續飆升：５年平衡通脹率高於全球金融
危機之前任何時候的水平。相關系數分析顯示未來６至１２個月的核心個人消費開支將遠高於２
％的通脹目標界線。

＊風險＊

　　我們認為全球經濟將蓬勃發展，推高債券孳息率及使曲線走峭的觀點可能存在三個主要風險

　　首先是債券投資者感到恐慌，加上孳息率趨於無序上升，導致股票市場廣泛疲軟，從而引致
經濟增長下挫。在某程度上，若經濟開始重拾動力，而政策官員並無作出反應，債券投資者可能
會保持警惕，繼續按兵不動，並引發抑制增長的動盪。
　　第二個風險是政策失誤觸發美元走強。儘管當局大規模印鈔，而且政策制度亦有所改變，但
美元僅略低於疫情大流行前的水平。在貨幣供應氾濫的情況下，美元匯價相對未見走弱，可見市
場對美元的需求相當殷切。政策風險方面，聯儲局可能會在美元需求實際回落之前開始縮減量寬
，因而為貨幣帶來支持，並削弱債券孳息率從現水平大幅上升的機會。中國的宏觀政策取向亦與
該風險相關。中國早已開始縮減寬鬆政策。我們預期中國經濟在下半年可能略為放緩，但將保持
堅挺。
　　最後一個已知的未知數，是中美兩國就南海的爭議最終會否演變成軍事衝突。台灣成為當前
緊張局勢下的焦點，包括：台灣作為全球半導體供應中心的地位；美國是否支持台北獨立；以及
在中國共產黨的統治下，北京政府收復台灣的決心。由於戰爭對兩國來說均會造成非常嚴重的影
響，因此有關衝突似乎屬於尾端風險。

＊展望＊

　　在美國短期實質孳息率下降、國際收支失衡，以及國內機制發生巨大轉變的情況下，我們認
為市場對美元需求異常殷切是與國內儲蓄率高有關，預期將支持美元走強。美元疲軟的關鍵在於
市場對美元的需求放緩，我們認為隨著今年經濟和就業市場重拾動力，美元需求將隨之下降。風
險在於聯儲局在出現這些重大轉變之前便開始縮減量寬。根據聯儲局作出的所有指引顯示，預期
政策在今年內將不會回復正常化。《布蘭迪環球投資管理亞洲區行政總裁　塔里克》

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