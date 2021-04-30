《環球布局－塔里克》跡象顯示經濟周期逆轉，由去年低迷轉向繁榮

《環球布局》自美國前總統列根在１９８０年代初推行減稅法案以來，美國經濟一直未見出

現實質的重大蓬勃發展。然而，２０２１年的情況料將截然不同，尤其是若新冠肺炎疫苗最終能

戰勝疫情，以及世界各地的變種病毒未有帶來更大的威脅。許多跡象顯示，經濟周期將會逆轉，

由去年異常低迷轉向今年異常繁榮。



＊未來走勢＊



根據多項資產價格趨勢及調查顯示，大部分投資者均預期全球經濟將會轉佳。通貨再膨脹成

為新的流行用語。隨著經濟回復正常化，導致全球債券價格從一年前估值極度偏高水平，回落至

現時的中性或略為估值偏低水平。有關變動意味著帶動價格回歸長期平均趨勢的助力已成過去，

長期利率未來的走勢主要將由出乎意料的宏觀經濟發展所推動。

我們認為經濟將會出現數十年來規模最大的繁盛期，因此債券市場料將進一步遭拋售。有關

繁盛期可能由多項因素所推動，至少包括通脹恐慌。政策措施將刺激經濟加速反彈，庫存早已處

於低水平，訂單積壓，商品價格上漲，以及平衡通脹率持續飆升：５年平衡通脹率高於全球金融

危機之前任何時候的水平。相關系數分析顯示未來６至１２個月的核心個人消費開支將遠高於２

％的通脹目標界線。



＊風險＊



我們認為全球經濟將蓬勃發展，推高債券孳息率及使曲線走峭的觀點可能存在三個主要風險

。

首先是債券投資者感到恐慌，加上孳息率趨於無序上升，導致股票市場廣泛疲軟，從而引致

經濟增長下挫。在某程度上，若經濟開始重拾動力，而政策官員並無作出反應，債券投資者可能

會保持警惕，繼續按兵不動，並引發抑制增長的動盪。

第二個風險是政策失誤觸發美元走強。儘管當局大規模印鈔，而且政策制度亦有所改變，但

美元僅略低於疫情大流行前的水平。在貨幣供應氾濫的情況下，美元匯價相對未見走弱，可見市

場對美元的需求相當殷切。政策風險方面，聯儲局可能會在美元需求實際回落之前開始縮減量寬

，因而為貨幣帶來支持，並削弱債券孳息率從現水平大幅上升的機會。中國的宏觀政策取向亦與

該風險相關。中國早已開始縮減寬鬆政策。我們預期中國經濟在下半年可能略為放緩，但將保持

堅挺。

最後一個已知的未知數，是中美兩國就南海的爭議最終會否演變成軍事衝突。台灣成為當前

緊張局勢下的焦點，包括：台灣作為全球半導體供應中心的地位；美國是否支持台北獨立；以及

在中國共產黨的統治下，北京政府收復台灣的決心。由於戰爭對兩國來說均會造成非常嚴重的影

響，因此有關衝突似乎屬於尾端風險。



＊展望＊



在美國短期實質孳息率下降、國際收支失衡，以及國內機制發生巨大轉變的情況下，我們認

為市場對美元需求異常殷切是與國內儲蓄率高有關，預期將支持美元走強。美元疲軟的關鍵在於

市場對美元的需求放緩，我們認為隨著今年經濟和就業市場重拾動力，美元需求將隨之下降。風

險在於聯儲局在出現這些重大轉變之前便開始縮減量寬。根據聯儲局作出的所有指引顯示，預期

政策在今年內將不會回復正常化。《布蘭迪環球投資管理亞洲區行政總裁 塔里克》

