《退休多角度－程浩賢》退休要退得「有營」

《退休多角度》首先，同大家分享香港財務策劃師學會最近的一個調查發現：４９％退休人

士對於現時財政穩健狀況表示擔心，只有１４％受訪者感到安全。這個結果明顯係一個警號！如

果您唔想成為要擔心退休財政狀況的其中一人，除儲錢以外，亦需要好好配置資產，利用投資發

揮效果。

資產配置（Ａｓｓｅｔ Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）這個詞彙看似艱深，其實猶如營養師為您

度身訂造健康餐單，以不同食材及不同比例組合，支援身體獲得長遠健康，做個「有營」人。

３０－５０歲的職場揸ｆｉｔ人，距離退休尚遠，您的投資餐單可以配置較多風險相對高的產品

，利用時間以爭取可能最大回報；如您已達退休年齡，均衡和穩定的投資餐單就會較為合適。

在投資世界裡，「食材」何其多，包括現金、股票、債券、互惠基金及物業等，而它們具有

不同程度的風險和潛在回報，並且在投資組合中各自發揮作用，助您穩定財務健康。



＊現金＊



現金和現金等價物（例如貨幣市場基金和存款證）是投資組合中穩妥且風險最低的資產類別

，流動性強可以隨時存取。



＊債券＊



可以選擇熟悉的金融機構及有信用評級的企業所發行的債券，預期可以賺取利息，穩定投資

組合中的收益。雖然利息並無保証並有可能會因價格波動帶來損失，但風險相對較低，因此在資

產配置中擔當重要部分。



＊股票＊



股票屬投資組合的高增長引擎，亦是資產類別中風險較高的。投資者要經常留意市場情況去

部署和增減持貨比例以避免重大損失，或者可以通過平均成本法一步步累積及增持某些優質股。



＊互惠基金＊



互惠基金近年百花齊放，選擇越來越多，包括貨幣市場基金、固定收益基金、平衡基金和股

票基金等等，利用基金購買一些自己較難投資的市場或者產品，令投資組合更趨多元化並有助分

散風險。



＊物業＊



在樓價高企的香港，若您擁有物業，就要好好利用，例如作收租用途，作為其中一個穩定的

收入來源。

其實市場上有許多不同方法進行資產配置，不過無論計劃如何，我都會提議大家計劃時記多

兩個字，「實際」！



＊實際計算今天的風險承受能力

＊退休後的實際需要

＊縱觀市場的實際回報，不要過份高估及輕信傳聞

＊計劃要實際並且可以持續執行



投資涉及風險，本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》

