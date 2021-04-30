《宏策俊見－陳俊業》經濟增長周期下的「四維選股」

《宏策俊見》上期提及在經濟增長期中，長期利率向上，受惠經濟復甦的周期股表現往往更

佳。到底在運用「四維選股法」時可否同時考慮周期股呢？答案當然是可以，儘管「四維選股」

的核心理念是要挑選那些仍然處於自身增長周期的企業，但這些股票與周期股是沒有衝突的，所

以在應用「四維選股法」時可多加考量周期股的特性，最理想是兩者能結合，而改善型選股也能

配合受惠經濟改善的周期股。



＊周期股受惠經濟復甦＊



如根據ＭＳＣＩ周期股指數的定義，屬於周期股的板塊有可選消費、金融、房地產、工業、

資訊科技、原材料和通訊服務；而非周期股，即稱為防守股則有必需消費、能源、健康護理和公

用事業。在正常情況下，當經濟持續增長，個人收入與個人支出均得到提升，而社會整體投資也

會增加，這將利好企業盈利前景。而在美國增加基建撥款的背景下，基建活動將會推動工業需求

及利好工業股；同時也能拉動原料需求，令原材料價格上漲並利好資源股。除此以外，長期利率

也往往在經濟復甦周期中上升，利好傳統銀行的存貸業務，配合信貸環境轉好，各類企業紛紛增

加信貸規模，這也會利好「百業之母」的銀行業。



＊周期股較易在改善型選股名單出現＊



由此可見，以上提及的企業盈利展望將出現改善，而這些股票名單很大機會在「四維選股法

」中以改善型選股的姿態出現，同時部分周期企業的潛能也有機會因此而散發出來，繼而形成了

新的「四維」選擇。至於「改善型」選股的轉換速度將較其他三個維度為高，這主要是因為「改

善型」的改善期僅屬小型周期，而企業盈利的小型周期轉化速度較快，最終導致組合內的周期股

傾向出現較快的轉換率。



＊科技股既是周期股亦是增長股＊



雖然「四維選股」以挑選增長股為主，但周期股與「四維選股」也沒存在相沖的情況，所以

在運用選股原則時，兩者特點可以結合。例如，本身科技股是周期股之一，而科技股又多屬於新

興產業，絕大部分科技企均處於其自身的增長周期，因此有不少科技股均同時具備周期股與增長

股的因子。而目前科技股也是相對理想的選擇，因為不論是經濟增長或衰退，這些企業也處於現

今世代的科技行業增長期，盈利仍存有上調的空間。故此，在經濟增長時期挑選科技股將可視為

對其盈利增長更有信心的選擇。



＊部分周期股須以短線部署＊



事實上，不是所有周期股均能完全配合「四維選股」的條件，例如有不少金融及消費股均已

過了自身的最佳增長期，因此未必能夠成為「四維選股法」中的核心選擇。但從短期看，這些板

塊仍有可能在「改善型」選股中出現，因為只要這些企業盈利前景能出現短期改善周期就可以作

為「改善型」選股，不妨考慮以較短線部署「四維」周期股。



＊只要配合「互聯網」也能轉化新經濟＊



然而，不一定是金融與消費股就是傳統行業，就是沒有增長前景，其實一般只要配合「互聯

網」就可以轉化為新經濟了，互聯網金融或互聯網消費都是其中的例子。因為一般能應用互聯網

的企業也屬新經濟，而且技術含量也較高，將有較大能力追趕科網時代的進步速度，所以「互聯

網」企業存在較高的生存與成長能力。例如虛擬銀行就是結合互聯網與銀行服務的企業。不像傳

統銀行，它們幾乎不用設立實體分店或實體營運地點，所聘用的員工數目也能相應減少，因此能

很大程度地降低營運成本。此外，這些虛擬銀行一般由科技公司設立或參與營運，背後具有相當

高程度的技術支援，往往在手機或網頁界面的功能與用戶體驗也較佳。因此，一般只要是能配合

「互聯網」的企業，即是原本是傳統行業，也能轉化成具備持續增長能力的新經濟企業。

總括而言，周期股在經濟改善時的表現較佳，但對「四維選股法」則沒帶來衝突。如處於經

濟增長期，在運用「四維選股」法時加入周期股作為考量，將更能提升選股質素。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

