《品中資－羅國森》買美團（０３６９０），博食大茶飯

《品中資》上日的品評提到，我有一位投資初哥的朋友問我，到底美團（０３６９０）是否

一隻好股？！這個問題再度勾起我對美團的興趣。

自從美團上市後，我沒有買過她，最初是我不太看好這隻「外賣股」，而且，騰訊

（００７００）是美團的主要股東，我已經持有騰訊了，那就不急著要買美團。

但眼見美團股價去年的升勢，我終於認真研究了美團，但即使如此，我始終沒有買過美團，

因為我認為她的估值實在「高不可攀」。

我這位投資初哥的朋友，也是被美團的升勢吸引了，在她回落至４００元樓下便追入，結果

現在坐艇了。她的經歷令我想到，美團這類股票，到底是否適合投資初哥呢？

上次的品評中，我已經簡單交代過美團的業務和經營模式。美團的核心業務是餐飲外賣，她

透過互聯網技術，結合傳統的「人肉外賣」，迅速發展成全國最大的外賣平台。

２０１９和去年全年計，美團已經錄得盈利，但去年第四季，美團又轉蝕１４﹒４億元（人

民幣．下同）。這還不止，主席王興還預告，社區電商是１０年難得的一次機遇，未來幾季仍要

大量投資，所以，還有一段時間會錄得經營虧損。

另一邊廂，上周二（２０日），美團宣布大規模集資。我之所以說是大規模，是因為這次配

股連發行可換股債券，總共集資１００億美元，折合港幣約７８０億元，比起２０１８年９月該

公司上市時的集資額３３０多億港元，大了一倍多。不要忘記，兩者相隔不足三年。

值得留意的是，今次配股和發行可換股債券所得的資金，主要用於提升公司的整體科技水平

。而所謂科技水平，主要是發展無人車和無人機配送等先進的送餐服務，跟美團要發展的新業務

暫沒有直接關係。

但當然，某程度上，美團的所有業務，包括新業務，都跟「物流」和「配送」有關。在這一

刻，公司加大力度提升科技水平是無可厚非的。



＊美團搞農產品直送＊



至於美團發展的新業務，可以稱為「Ｆｏｏｄ＋Ｐｌａｔｆｏｒｍ」，其中最重要的就是社

區電商，公司稱之為「美團優選」，當中處於起步階段的就是直接向農戶採購時令農產品，利用

美團的配送能力，短時間內送到消費者手上，以大幅降低中間成本，令到農民和消費者都得益。

除此之外，已經成型和推出服務的就是美團閃購和美團買菜等電商平台，前者的商品集中於日用

品，後者顧名思義是街市所賣的菜肉和魚。

從投資角度，美團無疑是一家具前瞻性和執行力的科技公司，所以深得機構投資者喜愛，也

因此造就美團股價的爆炸力。但美團的核心業務才上軌道，剛剛開始賺錢，又要繼續作巨額投資

，這一種風險是否投資初哥可以承擔呢？

這個問題稍後再討論。現在我想跟大家分析一下美團今次的集資行動。美團今次集資，其實

跟去年底小米（０１８１０）的集資如出一轍。事實上，美團和小米這兩隻股票，本身就有很多

相似的地方。

首先，兩者基本上都是新經濟股，但想深一層，兩者都是徹頭徹尾的舊經濟股，因為美團的

核心業務是「送外賣」，而小米則是生產和銷售手機。

另外，兩者都是「同股不同權」的股票，小米於２０１８年７月來港上市，是首隻來港上市

的「同股不同權」公司，美團則於兩個月接著來港上市。兩者的股價在上市初期都不大起眼，但

到了去年，兩家公司的股價都有極出色表現，前者是去年十大升幅藍籌的第二位，後者是第三位

，兩者的股價，一年間都升了約兩倍！



＊小米美團集資模式相同＊



但更巧合的是，去年底，小米率先在市場集資，方式也是先舊後新配股，另加可換股債券，

集資總額約３００億港元；今次美團的集資額更高達７８０億港元。有趣的是，上次小米配股給

６名獨立投資者，今次美團也是，未知兩者是否同一批人。

細閱兩者的條款，小米配股的折讓較高，有約一成，今次美團只有約半成；而小米的可換股

債券溢價是四成，今次美團則高一點，有約五成。

即使如此，公布集資後，兩者的股價表現都算硬淨。小米的股價其後更大升，創了３５﹒９

元的上市新高，其後才跟隨大市回落，但現價仍比配股價高。美團的情況也相似，至少現價仍比

配股價高。不要忘記，公布集資後又傳出，美團被納案調查壟斷行為。



＊美團好 騰訊也會好＊



我估計，對這批機構投資者來說，配售得來的股票可以提供靈活性，可以分階段沽售套現，

而可換股債則要鎖定幾年，也要等美團升越４３１﹒２４元之後才有價值。如果有五成利潤，美

團至少要升至６５０元才達標；如果是一倍利潤的話，則要升至８６０元以上才達標呢！

我相信，接小米╱美團股票和可換股債券的投資者，應該十分看好這兩家公司的前景，所博

的利潤也是以倍計。但他們是機構投資者，我們只是小投資者，實力和膽色都不一樣呢！

回說美團未來的發展，我認為是充滿困難和挑戰的，因為要搞農產品直送，會影響很多中間

者的利益，而用無人車或無人機送餐，無疑可以大幅降低送餐成本，但同時會打爛現時逾百萬美

團騎手的飯碗。這個轉變需要小心過渡，歷時多久，現在真的不易估計。

「幫大家吃得更好，生活得更好」是美團的使命，但要完全做到，還有很長的路。

如果我是投資初哥，我寧願不冒這個風險，或者說，將這個風險轉嫁騰訊就算了，因為騰訊

是美團Ｂ類股份的最大持有人。美團好，騰訊也會好；但美團不好，也不會太影響騰訊。

因此，如果你的心血少，也不想冒太大風險，那就買騰訊算了。但如果你看好美團的商業模

式，也有持貨能力，買美團就真的要博「大茶飯」了！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

