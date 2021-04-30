《雷鳴天下－雷鼎鳴》泛民犯的兩大錯誤

《雷鳴天下》香港的反對派在《香港國安法》推出後，迅即兵敗如山倒，到了完善選舉制度

也出台後，更幾乎被殺得片甲不留。我們若看看１年前他們阻礙立法會選出內會主席達半年之久

時的得意忘形，豈能不嘆息他們的幼稚，完全看不懂物窮必反的道理，大禍將至仍茫然不知。究

竟他們犯了甚麼錯誤？



對於那些不知所謂只圖破壞的社會思潮及族群，讓其在失敗後自我枯萎退出歷史舞台是正確

的取態，我們不用替其可惜。不過，反對派中也並非人人心懷叵測，他們較正派的人當中，思想

也有積極的元素，處理得宜，可對香港的政經發展起到正面作用。但要發揮到這些可能存在的積

極因素，首先要做的便是為他們的失敗作檢討，找出錯誤。我只見到有人雞飛狗走，未見到他們

有發表過甚麼深刻的反省，為了香港之福，只有越俎代庖，替他們思考一下。



＊放棄領導 任黑暴肆虐香江＊



香港反對派中較為傳統的一翼，我們姑且稱為傳統泛民，他們犯了甚麼錯誤？我認為有兩個

是主要的︰第一是面對民粹黑暴的冒起，傳統泛民竟主動放棄領導力，任由黑暴肆虐香江，使市

民大為反感；第二是他們對民主理念及制度認識膚淺，只懂空洞口號，不明白民主制度有優劣之

分，致使當西方的民主制度缺陷陸續暴露了出來，他們卻無能力作出反思，在理論上輕易被競爭

對手拷打。



傳統泛民放棄在反對派中的領導權，最鮮明的象徵便是他們到今天也不願意與黑暴分子割席

。你不割席，人民自然把你看成是與黑暴同一鼻孔出氣，也認同那些天怒人怨的攬炒行為，當你

們失敗時，社會中人就算不都是額手稱慶，死硬支持者的氣勢也會大幅萎縮。



認為傳統泛民此舉不智，並非只是我個人的判斷，不少有識之士亦早已察覺。在７０年代初

發表過「李一哲大字報」的作者之一王希哲，最近接受《亞洲週刊》的訪問，他也對黑暴分子推

動的「打砸搶燒『時代革命』」十分不滿，認為他們「何其張狂」，但最終卻落得「大難臨頭各

自飛」的下場。他希望泛民能重回「愛國民主運動」的路線，帶領支持者重新出發。要知道，王

希哲思想有深度，我甚至認為他可稱為中國民主運動第一理論家的人物，他如此評價過去幾年香

港的民主運動，豈不值得放棄了領導權的傳統泛民檢討一下？



王希哲是泛民的「自己人」，不與泛民搞在一起的其他有識之士對他們批判更猛。上周，《

香港０１》的老闆于品海在其５周年慶典中發言，直指︰「身居其位的泛民領軍者竟然糊塗到將

自己的位置『禮讓』給一班政治流氓和無知的抗爭派，叫喊『光復香港，時代革命』等語無倫次

的口號，甚至讓他們主宰泛民自己的政治命運，結果當然就是斷送了自己的政治前途。」此話說

出了很多人的心聲，是時代的強音！



我們若有耐性細讀一些年前黑暴分子提出的口號或理論，不難會被其水平之低而語氣甚大感

到驚詫。我見慣了年輕學生交來的作業或考卷當中充斥著的各種錯誤，雖然主觀上很想見到可以

青出於藍的學生，但卻絕不會放棄查找他們錯誤的能力，若放棄，他們也不應該上我的課。有此

習慣，我不會受民粹主義的吵鬧聲所惑，即使有時他們表面看來有點聲勢。正因有此素養，我特

別奇怪為何傳統泛民不懂得以證據為基礎去作出諸事的判斷。我猜想他們之所以在面對民粹時如

此軟弱，如此失聰失明，原因有二：一是機會主義心態，他們為了選票，不敢站在道德高地上批

判黑暴的倒行逆施；二是不少傳統泛民在思想上都帶有左翼元素，這些人往往不能弄清領袖與群

眾的辯證關係。群眾有力量，但需引導到有用的方向。這正如核能，很有力，但若沒有引導，會

成核爆，玉石俱焚。文革後，巴金等知識分子自我檢討為何遭到紅衞兵欺凌時，也會感到似乎他

們是對的，左翼知識分子的內疚感往往使他們以為群眾永遠是對的，此種認知有時頗有害處。



＊民主制度 非一定帶來幸福＊



為何我上文說泛民對民主理念認識膚淺？政治的目的是使人民達到最高的幸福感，民主制度

不是目的，只是一種並不確定可否達到上述目的的手段。有不少人相信西式民主有此功能，但近

年的一連串事件，頗使人質疑此種認知是否正確。為何「民主燈塔」美國選出了特朗普這樣的人

做總統？為何脫歐對英國不利，但公投卻容許飄忽的民意以輕微票數為英國作了此決定，但事後

又有大量人後悔？為何美國及印度這兩個最大的民主國家都在抗疫中搞得一塌糊塗，但中國卻十

分成功？就算號稱民主的台灣搞得不錯，但其抗疫成績，在中國各省中也只算中等。這些事實都

讓人不得不思索，政治制度有多種，民主制度也有多種，甚麼制度最適合自己？並非叫幾句機械

化的口號便可解決。



等而下之的制度考量便是自身墮入別有用心的外國算計中，跟著別人叫叫口號、縱火掟磚，

便以為盡了社會責任。此等行徑，對港人毫無好處。泛民應多研習理論，認清過去自己是多麼的

糊塗。懂得犯過了甚麼錯的泛民，將來在香港政治生態中理應還有角色，否則他們可能要退出歷

史舞台了。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

