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30/04/2021 10:07

【平台監管】互聯金融協會稱全面開展自查整改，互聯金融板塊受壓

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行、銀保監、中證監、外匯局等金融管理部門２９日聯
合對從事金融業務的１３家網絡平台企業進行監管約談，並提出７大整改要求。
　　１３家平台企業包括：騰訊（００７００）、百度（０９８８８）旗下度小滿金融、京東（
０９６１８）旗下京東金融、美團（０３６９０）旗下美團金融、小米（０１８１０）旗下天星
數科、攜程（０９９６１）旗下攜程金融，在美股上市的陸金所及３６０數科；字節跳動、滴滴
金融、蘇寧金融、國美金融及新浪金融。參加約談的企業一致表示，將高度重視自查和整改工作
，全面對標金融監管要求，制定整改方案，認真落實到位。
　　中國互聯網金融協會發文稱，將以「刮骨療傷」的決心和勇氣，全面開展行業自查整改。自
查整改期間將保持企業正常經營和業務連續性，確保大眾對金融服務的體驗不下降。
　　監管從嚴，業務擴張必受限，滬深互聯金融板塊個股近全線跌，君正集團
（滬：６０１２１６）挫３﹒５％、生意寶（深：００２０９５）挫２﹒７％、蘇寧金融被約談
，蘇寧易購（深：００２０２４）陪跌１﹒７％。
　　中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下的陸金所表示雖然企業短期會經歷「陣
痛」，但長期來看，可以避免企業走彎路，平台企業要早一點了解監管導向，早一點整改到位。
（ｃｔ）

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