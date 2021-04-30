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30/04/2021 13:59

【華為動向】余承東：華為手機無法發貨，高中低端市場全讓給對手

　　《經濟通通訊社３０日專訊》華為消費者業務ＣＥＯ余承東今日在其朋友圈談及智能手機市
場份額的變化。余承東表示，短短兩年不到的時間，美國對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠
毒，把華為消費者業務逼到極端困難，無法發貨。
　　余承東直認，華為的高端市場主要都讓給了蘋果公司，中檔及低端讓給了三星、ＯＰＰＯ、
ｖｉｖｏ和小米（０１８１０）。（ｃｔ）

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