【華為動向】余承東：華為手機無法發貨，高中低端市場全讓給對手

《經濟通通訊社３０日專訊》華為消費者業務ＣＥＯ余承東今日在其朋友圈談及智能手機市

場份額的變化。余承東表示，短短兩年不到的時間，美國對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠

毒，把華為消費者業務逼到極端困難，無法發貨。

余承東直認，華為的高端市場主要都讓給了蘋果公司，中檔及低端讓給了三星、ＯＰＰＯ、

ｖｉｖｏ和小米（０１８１０）。（ｃｔ）

