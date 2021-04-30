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30/04/2021 11:29

【數字人幣】攜程加入數字人民幣支付場景

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《中證網》報道，數字人民幣Ａｐｐ日前更新顯示，工、農
、中、建、交、郵儲六大國有銀行項下均新增了攜程、郵儲生活兩個子錢包。
　　據悉，數字人民幣可在攜程預訂交通出行酒店旅遊等產品，可在郵儲生活Ａｐｐ郵儲食堂支
付時使用。（ｃｔ）

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